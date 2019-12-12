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12 декабря • обновлено в 15:48
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Суд арестовал имущество владельца скандального Дельта Банка

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Северный апелляционный суд Киева арестовал активы владельца Дельта Банка Николая Лагуна на 691 млн гривен.

Иск был подан Фондом гарантирования вкладов, а решение об аресте суд принял 10 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда на решение Хозсуда Киева от 02.10.2019 года по делу о взыскании с владельца ПАО "Дельта Банк" Николая Лагуна вреда, причиненного банку и его кредиторам в размере 691,2 млн грн и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания", – сказано в сообщении.

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Там отметили, что арест обеспечит реальное исполнение судебного решения, если суд удовлетворит исковые требования.

Также Северный апелляционный суд 27 ноября рассмотрел другой иск, в котором ФГВФЛ судится с Лагуном и семью другими лицами, которые связаны с Дельта Банком. "Суд подтвердил решение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения из-за якобы нарушения правил объединения исковых требований", – сообщили в пресс-службе.

Сейчас Фонд гарантирования вкладов готовит кассационную жалобу, поскольку при принятии решений об оставлении иска без рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций были допущены многочисленные процессуальные ошибки.

Суд Киева арестовал активы владельца Дельта Банка

Суд Киева арестовал активы владельца Дельта Банка

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" 2 октября 2015 года.

В феврале 2017 года ГПУ вручила руководству Дельта Банка подозрение в хищении 1,7 миллиардов.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ориентировочная сумма потерь кредиторов в результате доведения до банкротства Дельта Банка по предварительным оценкам составит не менее 24,5 млрд гривен.

В феврале 2018 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск одного из руководителей АО "Дельта Банк", подозреваемого в растрате средств банка на сумму более 1,118 млрд гривен.

2 декабря Национальный банк Украины через суд добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования "Дельта Банка" в размере 924,22 млн грн.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Банкротство банков в Украине
Персона
Николай Лагун
Место
Украина
Теги
Фонд гарантирования вкладов Дельта Банк
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