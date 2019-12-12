Северный апелляционный суд Киева арестовал активы владельца Дельта Банка Николая Лагуна на 691 млн гривен.

Иск был подан Фондом гарантирования вкладов, а решение об аресте суд принял 10 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда на решение Хозсуда Киева от 02.10.2019 года по делу о взыскании с владельца ПАО "Дельта Банк" Николая Лагуна вреда, причиненного банку и его кредиторам в размере 691,2 млн грн и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания", – сказано в сообщении.

Там отметили, что арест обеспечит реальное исполнение судебного решения, если суд удовлетворит исковые требования.

Также Северный апелляционный суд 27 ноября рассмотрел другой иск, в котором ФГВФЛ судится с Лагуном и семью другими лицами, которые связаны с Дельта Банком. "Суд подтвердил решение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения из-за якобы нарушения правил объединения исковых требований", – сообщили в пресс-службе.

Сейчас Фонд гарантирования вкладов готовит кассационную жалобу, поскольку при принятии решений об оставлении иска без рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций были допущены многочисленные процессуальные ошибки.

Суд Киева арестовал активы владельца Дельта Банка

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" 2 октября 2015 года.

В феврале 2017 года ГПУ вручила руководству Дельта Банка подозрение в хищении 1,7 миллиардов.

По оценкам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ориентировочная сумма потерь кредиторов в результате доведения до банкротства Дельта Банка по предварительным оценкам составит не менее 24,5 млрд гривен.

В феврале 2018 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск одного из руководителей АО "Дельта Банк", подозреваемого в растрате средств банка на сумму более 1,118 млрд гривен.

2 декабря Национальный банк Украины через суд добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования "Дельта Банка" в размере 924,22 млн грн.

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