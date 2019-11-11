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11 ноября • обновлено в 13:54
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Сотни миллионов: Путин признал огромное воровство на "стройке века"

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В России на строительстве космодрома Восточный продолжается масштабное воровство – несмотря на десятки уголовных дел и тюремные сроки для виновных.

На отсутствие порядка на объекте пожаловался президент России Владимир Путин во время совещания с правительством в понедельник, 11 ноября, передает ТАСС.

"Сто раз сказано было – работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", – сказал Путин.

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Космодром Восточный строят с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014-2018 годах при его создании выявлено 17 тыс. различных нарушений, возбуждено 140 уголовных дел, а общий ущерб оценен в 10 млрд рублей. По разным статьям были осуждены десятки человек, в том числе бывший глава Дальспецстроя (генеральный подрядчик строительства в 2009-2016 годах) Юрий Хризман.

По данным спикера Кремля Дмитрий Песков, при строительстве космодрома Восточный похитили 11 миллиардов рублей. "Возвращено 3,5 млрд рублей. Всего в общем объеме на строительство Восточного был выделен 91 миллиард рублей. Из них освоено 66 миллиардов", – сказал Песков.

По его словам, на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом их объединили в 32 дела.

Космодром Восточный

Космодром Восточный

Как сообщал OBOZREVATEL, в России два запуска ракет с космодрома "Восточный", запланированные на конец 2018 года, сорвались из-за задержки изготовления необходимых комплектующих.

В России на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" похитили более 1,6 миллиарда рублей (657 миллионов гривен).

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Тема
Кризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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фил филька
фил филька
насчет сотен миллионов это путин по скромничал)
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