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30 ноября • обновлено в 11:09
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/ Рынки и компании

РосСМИ заявили о срыве переговоров по газу с Украиной

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Технические консультации по поводу транзита газа, которые в пятницу, 29 ноября, должны были пройти между Украиной, ЕС и Россией, перенесены на следующую неделю.

Об этом сообщил источник в Еврокомиссии, передает "ТАСС". "Технические консультации перенесены на следующую неделю", – сказал он.

Экспертные консультации 29 ноября должны были предшествовать встрече по газу на уровне министров. Она запланирована на начало декабря. Однако теперь, как ожидается, консультации на уровне министров вряд ли пройдут на следующей неделе, так как сторонам нужно к ним подготовиться.

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Последняя трехсторонняя встреча министров прошла 28 октября в Брюсселе и не принесла практических результатов. С тех пор прошло уже два раунда консультаций на уровне экспертов. По их итогам стало ясно, что стороны серьезно расходятся в позициях.

Переговоры по газу

Переговоры по газу

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Место
Россия
Тег
транзит газа
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на настоящую Европу https://www.youtube.com/watch?v=rPBhCuDY51w
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Москва готовит себе удавку на шею . Украина не против . Жители РФ уже оплатили строительство ненужных потоков , пусть теперь оплатят долги своего карлика недоноска .
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Флегмат Владимир, По моему вам про украинские долги нужно думать . А Потоки пригодятся чтобы галушкин каганат обойти .
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Каклов учат только голод, холод и лечебные пи..юли.
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