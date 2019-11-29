РосСМИ заявили о срыве переговоров по газу с Украиной

Технические консультации по поводу транзита газа, которые в пятницу, 29 ноября, должны были пройти между Украиной, ЕС и Россией, перенесены на следующую неделю.
Об этом сообщил источник в Еврокомиссии, передает "ТАСС". "Технические консультации перенесены на следующую неделю", – сказал он.
Экспертные консультации 29 ноября должны были предшествовать встрече по газу на уровне министров. Она запланирована на начало декабря. Однако теперь, как ожидается, консультации на уровне министров вряд ли пройдут на следующей неделе, так как сторонам нужно к ним подготовиться.
Последняя трехсторонняя встреча министров прошла 28 октября в Брюсселе и не принесла практических результатов. С тех пор прошло уже два раунда консультаций на уровне экспертов. По их итогам стало ясно, что стороны серьезно расходятся в позициях.
Переговоры по газу
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
России присудили выплатить штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года.
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