Сорвали отопительный сезон: во Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию

В двух городах Львовской области – Новояворивске и Новом Роздоле – из-за срыва отопительного сезона объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.

Решение об этом в пятницу, 8 ноября, приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Там сказали, что компания "Гарант Энерго М" не выполнила возложенные на нее обязательства, что позволило бы запустить системы теплоснабжения в городах Новояворивск и Новый Роздол.

"На сегодня, все сроки исчерпаны. ООО "Гарант Энерго М" не выполнило этих протокольных поручений. Подводя итоги и учитывая другие обстоятельства, констатируем, что предприятие не способно обеспечить работу ТЭЦ и запустить отопительный сезон в этих местах", - отметил директор департамента развития и эксплуатации ЖКХ Львовской ОГА Назарий Романчук.

В связи с объявлением ЧС местные власти поручили облуправлению ГСЧС подготовить документы и передать их в Киев.

"Кроме того, АРМА необходимо безотлагательно рассмотреть возможность изменения управляющего, который ненадлежащим образом выполняет возложенные на него задачи по управлению переданными активами. Также управлению полиции области поручено обеспечить круглосуточную охрану переданных ООО "Гарант Ененрго М" активов ООО НПП "Энергия-Новояворивск" и ООО "Энергия-Новый Роздол", – добавили в пресс-службе ЛОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области в городах Новый Роздол и Новояворивск под угрозой срыва оказался отопительный сезон. Из-за этого в ОГА готовятся объявить чрезвычайную ситуацию.

Во Львовской области из-за срыва отопительного сезона в отставку подал мер 30-тысячного города Новый Роздол Андрей Мелешко и его заместители.

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