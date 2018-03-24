Соратники Путина с "Калашникова" нарушили режим санкций США - Bloomberg

Прокуроры США открыли уголовное расследование на заводе "Калашникова" во Флориде, который производит дробовики по образцу знаковой штурмовой винтовки АК-47 и управляется руководителями, связанными с ближайшими союзниками президента России Владимира Путина.

Офис прокурора США в Майами запрашивает записи, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на государственные и местные налоговые льготы, пишет Bloomberg.

В запросе, в частности, упоминается поставка деталей из России, что запрещено санкциями.

Федеральные прокуроры проверяют компанию RWC Group LLC (Russian Weapons Co), которая владеет заводом Калашникова в США в Помпано-Бич, сказал источник, знакомый со следствием.

Топ-менеджер RWC Group и Kalashnikov USA заявил, что производитель не делает ничего незаконного.

Тем не менее, прошлые связи компании с Россией - и ее легендарным государственным производителем оружия ОАО "Концерн Калашникова" - привлекли все большее внимание в течение недель с массовой стрельбой в средней школе в штате Флорида.

RWC Group стала единственным дистрибьютором "Калашникова" в США в 2012 году, российская компания планировала продавать 200 000 пушек в год в Америке по этой договоренности.

Но в 2014 году Министерство Финансов США ввело экономические санкции в отношении концерна "Калашников" и других российских производителей оружия, чтобы наказать Путина за войну против Украины. RWC Group заявила, что с тех пор она разорвала все связи с Россией и концерном "Калашников" и полностью соблюдает санкции США.

Как писал "Обозреватель", США расширили санкции против России из-за ситуации в Украине и внесли в новый список 21 гражданина РФ и Украины, а также 21 организацию.