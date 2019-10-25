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25 октября • обновлено в 18:29
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"Сократить расходы!" Зеленский неожиданно пошел против чиновников

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал сократить на 10% расходы на госчиновников.

Об этом он сказал на совещании по подготовке бюджета-2020 ко второму чтению, сообщается на странице главы государства в Facebook. "Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей – тех, от кого зависит будущее Украины", – говорится в сообщении.

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'Сократить расходы!' Зеленский неожиданно пошел против чиновников

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2020-м своими налогами в первую очередь будут финансировать оборону и социалку. На эти статьи расходов в проекте бюджета предусмотрены наибольшие суммы.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что ожидает рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины на уровне 3,5 – 3,7% в 2020 году

Нацбанк Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе учел сохранение транзита российского газа через Украину в 2020 году в объеме около 50 млрд кубометров.

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Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
зарплата чиновники
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Ptashko Serhii
Ptashko Serhii
Царь решил сократить расходы двора. Что из этого выходит, мы знаем из сказки. Приготовьтесь граждане затягивать пояса.
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