'Сократить расходы!' Зеленский неожиданно пошел против чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал сократить на 10% расходы на госчиновников.

Об этом он сказал на совещании по подготовке бюджета-2020 ко второму чтению, сообщается на странице главы государства в Facebook. "Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей – тех, от кого зависит будущее Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2020-м своими налогами в первую очередь будут финансировать оборону и социалку. На эти статьи расходов в проекте бюджета предусмотрены наибольшие суммы.

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