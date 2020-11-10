Согласие инвесторов на сокращение "зеленых" тарифов уже сэкономило государству 1,5 млрд грн – Минэнерго

Вследствие добровольного согласия инвесторов пойти на сокращение "зеленых" тарифов и внесения изменений в законодательство с августа текущего года, нагрузка на потребителей электроэнергии снизилось на 1,5 млрд грн.

Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Минэнерго, сообщает ExPro.

"Потребители сэкономили за три месяца более 1,5 млрд грн благодаря снижению "зеленых" тарифов в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и закона 810-IX, который его имплементирует", – говорится в сообщении Минэнерго.

В частности отмечается, что в августе, когда начали действовать сниженные тарифы, экономия составила 618 млн грн, в сентябре – 541 млн грн., в октябре – 376 млн грн (без НДС).

Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 93% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября – всего 7%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

4 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год", в котором, в том числе, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Соответствующий был передан ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международных арбитражам.