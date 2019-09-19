Главная Новости
19 сентября • обновлено в 22:38
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Соглашения не будет? Глава "Нафтогаза" заявил о проблемах в переговорах с РФ

2.2т Читать материал на украинском

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил о возможности "пессимистического сценария" касательно контракта на транзит газа с российским "Газпромом".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя результаты трехсторонних консультаций в Брюсселе, прошедшие в четверг, 19 сентября.

Как отметил глава "Нафтогаза", на переговорах с Еврокомиссией и РФ было достигнуто определенное согласие по переходу на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа по территории Украины.

Новости
В Украине появится новый газовый оператор: "Нафтогаз" раскрыл детали переговоров с РФ

"Но и к пессимистическому сценарию мы также готовы лучше, чем когда-либо", – подчеркнул он.

Переговоры по газу с РФ

Переговоры по газу с РФ

Коллаж

В следующий раунд переговоров в октябре, по его словам, есть много "домашней" работы по совершенствованию украинского законодательства".

"Надо наверстать время, которое потеряно на изобретение "уникальных велосипедов". Но опыт эффективного сотрудничества в процессе согласования рабочего механизма анбандлинга течение последних трех недель сильно вдохновляет: если так же подойти к приведению украинского регулирования газового сектора в полное соответствие с европейским – все сделаем вовремя и качественно", – написал глава "Нафтогаза".

Более детально о результатах переговоров в Брюсселе читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром транзит газа газ
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
13
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Имеют эту Украину, все, кто хочет. За дешёва. Все в порядке вещей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Вот ктобы сомневался в том что пошлют на йух Украину со всеми иными хотелками солнечных детей ..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Антошин Денис
Антошин Денис
Скоро зима. Жулики все равно хотят покупать российский газ в Европе, зарабатывая на разнице в цене
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Антошин Денис, Причем в 4 раза...именно столько разница между пришедшим российским газом и продажи его в Европе
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel