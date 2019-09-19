Соглашения не будет? Глава "Нафтогаза" заявил о проблемах в переговорах с РФ

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил о возможности "пессимистического сценария" касательно контракта на транзит газа с российским "Газпромом".
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя результаты трехсторонних консультаций в Брюсселе, прошедшие в четверг, 19 сентября.
Как отметил глава "Нафтогаза", на переговорах с Еврокомиссией и РФ было достигнуто определенное согласие по переходу на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа по территории Украины.
"Но и к пессимистическому сценарию мы также готовы лучше, чем когда-либо", – подчеркнул он.
Переговоры по газу с РФ
Коллаж
В следующий раунд переговоров в октябре, по его словам, есть много "домашней" работы по совершенствованию украинского законодательства".
"Надо наверстать время, которое потеряно на изобретение "уникальных велосипедов". Но опыт эффективного сотрудничества в процессе согласования рабочего механизма анбандлинга течение последних трех недель сильно вдохновляет: если так же подойти к приведению украинского регулирования газового сектора в полное соответствие с европейским – все сделаем вовремя и качественно", – написал глава "Нафтогаза".
Более детально о результатах переговоров в Брюсселе читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
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