Соглашения не будет? Глава "Нафтогаза" заявил о проблемах в переговорах с РФ

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил о возможности "пессимистического сценария" касательно контракта на транзит газа с российским "Газпромом".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя результаты трехсторонних консультаций в Брюсселе, прошедшие в четверг, 19 сентября.

Как отметил глава "Нафтогаза", на переговорах с Еврокомиссией и РФ было достигнуто определенное согласие по переходу на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа по территории Украины.

"Но и к пессимистическому сценарию мы также готовы лучше, чем когда-либо", – подчеркнул он.

Переговоры по газу с РФ Коллаж

В следующий раунд переговоров в октябре, по его словам, есть много "домашней" работы по совершенствованию украинского законодательства".

"Надо наверстать время, которое потеряно на изобретение "уникальных велосипедов". Но опыт эффективного сотрудничества в процессе согласования рабочего механизма анбандлинга течение последних трех недель сильно вдохновляет: если так же подойти к приведению украинского регулирования газового сектора в полное соответствие с европейским – все сделаем вовремя и качественно", – написал глава "Нафтогаза".

Более детально о результатах переговоров в Брюсселе читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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