Снова проиграл: Коломойского заставили выплатить России огромную сумму

Верховный суд России обязал Украину выплатить $112 млн и проценты российской нефтяной компании "Татнефть" по делу "Укртатнафты". Последняя принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

Там отклонили кассационную жалобу Украины, в которой она оспаривала решение Арбитражного суда Ставропольского края (вынесено в марте 2019 года), и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа (от 21 июня) по тому же делу. Об этом сообщает "Интерфакс".

В жалобе Киев указывал на нарушение судами норм материального и процессуального права. "Между тем Верховный суд пришел к выводу, что оснований для пересмотра вышеупомянутых решений нет", – говорится в публикации.

Дело "Укртатнафты" тянется еще с 2008 года. Российская "Татнефть" требовала через суды защиты своих инвестиций, которые, по мнению ее руководства, она потеряла в Украине.

"Разбирательство касается компании "Укртатнафта", созданной в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ", – уточняет агентство.

Кременчугский НПЗ – один из самых крупных нефтезаводов в Украине. Он производит около 50% украинского бензина.

Ранее около 55,6% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", Минземимущества Татарстана и непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а у предприятия появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Изначально общая сумма претензий "Татнефти" за потерю акций и контроля над Кременчугским НПЗ превышала $2,4 млрд. Со временем цифра снизилась до $112 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года Высокий суд Лондона отклонил апелляцию Украины по поводу признания в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти".

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