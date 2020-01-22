Украина выпустила новые ОВГЗ

Украина объявила о выпуске 10-летних облигаций внешнего займа, деноминированные в евро.

Об этом сообщили в Министерстве финансов в среду, 22 января. "Украина объявила о выпуске облигаци внешних государственных займов с десятилетним сроком оборота, деноминированных в евро, по положению S/Правилом 114А", – заявили в Минфине.

Также в министерстве сообщили, что привлекли BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами 22 января.

Ставка размещения еврооблигаций Украины, номинированных в евро, может составить 5% годовых. Об этом со ссылкой на информацию от источника на рынке сообщил "Интерфакс-Украина".

По словам собеседника агентства, определение цены может состояться в среду, 22 января.

Выпуск ОВГЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, второй и последний транш помощи Украине от Евросоюза на 500 млн евро может быть выделен в феврале 2020 года.

В МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.

В ноябре 2019 года долги Украины перед иностранными инвесторами, купившими облигации внутреннего госзайма, достигли исторического максимума – 100,99 млрд грн.

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