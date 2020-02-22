Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) за 4,3% от изначальной стоимости продал долги обанкротившегося банка "Финансы и Кредит", который раньше принадлежал олигарху Константину Жеваго.

Пул долгов украинских банков на сумму около 5 млрд грн (из которых 4 млрд грн – долги "ФиК") был продан со скидкой в 96%, сообщает ThePage. "Долги банков "Финансы и кредит", ВТБ Банка, Порто, "Траст" и Родовид Банка были проданы в ходе голландского аукциона (когда вначале объявляется самая высокая цена на товар, а затем ее снижают, пока не найдется покупатель, - Ред.) со стартовой ценой 984 млн грн. Победителем аукциона с предложением 216,6 млн грн стала "Финансовая компания "Фин-Инвест", которую связывают с Жеваго", – говорится в публикации.

Долги банка

Сайт отмечает, что среди всех долгов около 60 кредитов были в среднем просрочены на 8 лет, в том числе – права требования банка "Финансы и кредит" на 2,4 млрд грн. Заемщиком по этому договору выступает "Торговый дом Вагонзавод", а поручителем является "Стахановский вагоностроительный завод", который связывали с Жеваго.

Также в списке долгов есть и права требования банка "Финансы и кредит" на 1,6 млрд грн с заемщиком "Укрэнергосбыт". Поручителем выступает производитель автомобильных шин "Росава", который также связан с Жеваго.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря 2019 года суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

В конце декабря 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" олигарха Константина Жеваго.

В сентябре 2019 года олигарха, бывшего народного депутата Константина Жеваго вызвали в ГБР для вручения подозрения.

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