"Снег растаял": почему в Украине подскочили цены на бензин и чего ждать 

В Украине начался период подорожания бензина. Цены будут ползти вверх как минимум до середины мая, поясняют эксперты. С одной стороны – повышается стоимость на внешних рынках, а с другой – растет спрос среди украинцев.

OBOZREVATEL выяснил, что будет с ценами на бензин и почему происходит подорожание.

Главное:

на стоимость бензина влияют соотношение спроса и предложения, курс гривни и цены на международных рынках;

большую часть бензина Украина покупает у Беларуси, России и Литвы;

подорожание продлится еще как минимум месяц и может достичь 30 грн/литр.

Как и почему подорожал бензин

Украина около 60% бензина покупает за границей (в первую очередь в Беларуси, России и Литве). А цены на остальные 40% равняются к импортному паритету. За последний месяц на автозаправочных станциях стоимость бензина А-95 выросла на 65 коп. за литр. В среднем топливо продается за 28,5 грн.

Подорожание бензина совпало с рекордным за год ростом цен на нефть. Баррель вырос в цене до $69,23. По данным Украинской энергетической бирже, стоимость импортного бензина А-95 выросла за последний месяц с $1063 до $1119 за тонну, то есть на $56. По подсчетам OBOZREVATEL, это дает возможность для подорожания бензина более чем на 1 грн.

Так, минимум еще на 40 коп. цены в ближайшее время могут вырасти. Правда, как отмечает экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук, у каждой компании есть свой "запас" прочности. Кто-то после подорожания топлива на внешних рынках должен уже через 2 дня поднять цены, а у некоторых есть запас в 3 недели. Прогнозировать изменение цен, уверен Косянчук, – дело неблагодарное, но при этом точно можно сказать, что рост будет и он продолжится до середины мая.

"У кого-то есть запас в две недели, у кого-то – два дня, а у больших компаний может быть и три недели. Все зависит от объема оборотных средств", – говорит Косянчук.

Почему подорожал бензин:

растут цены на бензин на международных рынках;

закончился "мертвый сезон" и вырос спрос на топливо;

часть операторов "отыгрывает" отложенное подорожание.

"А чего вы хотите? Снег сошел, движение пошло! Вырос спрос", – отмечает эксперт. Украинские компании не заинтересованы в том, чтобы резко повышать цены. Зарабатывают они в первую очередь на объемах. Если резко поднять стоимость литра, водители просто найдут более дешевое предложение. Поэтому особенно в период "мертвого сезона" пытаются сдерживать аппетиты, а после того, как украинцы начинают активнее заправляться, компенсируют потерянную прибыль.

Аналитик Егор Комов считает, что в апреле, с учетом ситуации на европейском рынке, бензин в Украине может подорожать примерно до 39,1-30,2 грн/литр А-95.

"Средняя цена, конечно, меняется зависимо от биржевой. Но это происходит с определенным отставанием. Рынок не работает так, что сегодня нефть подорожала, а завтра в Украине бензин вырос в цене. Нефть потянет за собой стоимость нефтепродуктов. Потом, пока эти нефтепродукты попадут на украинский рынок, пройдет еще несколько недель. Но в целом Украина остается энергозависимой, и поэтому мы не можем не реагировать на рынок", – отмечает Комов.

Что будет с ценами на нефть в 2019-м

Значительных скачков в 2019-м эксперты не ожидают. Цены на нефть будут колебаться в пределах $60-70 за баррель, говорится в инфляционном отчете Нацбанка. С одной стороны, спрос на нефть растет на 1,5 млн барр. в сутки, а с другой – покрывается новым предложением.

Так, Венесуэла будет поставлять нефть с 20 августа 2019-го, Катар после выхода из организации стран-экспортеров нефти собирается нарастить добычу на 43%. Все это скажется на стоимости черного золота.

"На мировом рынке нефти ожидается, что несколько лет цены будут колебаться в диапазоне $60-70. Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2019 - 2020 годах будет расти на 1,5 млн баррелей в сутки. В то же время изменение объемов предложения нефти на рынке будет иметь похожую динамику", – говорится в отчете НБУ.

Эксперт сырьевых рынков Дмитрий Хорошун добавляет: важную роль также играет ослабление позиции Саудовской Аравии. Они настаивали на том, чтобы удерживать цены в диапазоне $70-80/барр., однако под давлением американского президента Дональда Трампа их "хотелки" урезали до $60-70.

Если Трамп потеряет свое кресло, предполагает аналитик, возможен также сценарий резкого падения – до $40-50 за баррель. "Один из важнейших, пусть пока что маргинальных, рисков для цен на нефть – уход Трампа и переход поста президента США к Майку Пенсу. Трамп – это "голубиная" политика ФРС, то есть обильная долларовая ликвидность, дешёвый доллар, и умеренные цены на нефть. А Пенс – "ястреб" относительно монетарной политики. И если ему удастся повлиять на ФРС, то долларовая ликвидность резко спадёт, что приведёт к оттоку капиталов, замедлению мировой экономики, снижению спроса на нефть, удорожанию доллара и, в результате, снижению цен на нефть", – поясняет эксперт.

Уровень цен может подняться и выше базового диапазона. Например, в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке. Если это произойдет, следом подскочат и цены на бензин в Украине.

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