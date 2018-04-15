СМИ раскусили сговор ЕС с "Газпромом"

Утечка документов ЕС демонстрирует сговор и сокрытие Брюсселем злоупотреблений российского "Газпрома".

Компания использовала политику принудительного ценообразования, чтобы давить на уязвимые государства Восточной Европы и дробить объединенный рынок энергоносителей ЕС. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на расследование, опубликованное в газете The Telegraph.

"Сенсационные документы ЕС, открывающие общественности намеренные нарушения законов ЕС и систематическое политическое запугивание в течение почти 10 лет, обнажают жестокий удушающий контроль Владимира Путина над поставками газа в Европу", - говорится в материале.

Отмечается, что по этому факту было самое длительное в истории ЕС расследование.

"Сотни страниц, просочившихся из Еврокомиссии, рисуют экстраординарную картину хищнического поведения, причем "Газпром" действовал как "полицейская служба" российской внешней политики. С Болгарией обращались чуть ли не как с колонией, а Польшу принуждали оплачивать по непомерным ценам импортный газ, поступавший по газопроводам из Сибири", - пишет в своей статье журналист Эмброз Эванс-Причард.

Журналист называет документы по расследованию "взрывом политической бомбы".

"Он (свод документов. – Ред.) ставит хваленый директорат ЕС по делам конкуренции в крайне неудобное положение. Бумаги намекают на то, что Брюссель узнал всю правду, но все равно закрывает на нее глаза, готовясь достичь закулисной договоренности с Москвой и не считаясь с фундаментальными принципами законодательства ЕС", - подчеркнул Эванс-Причард.

Как сообщал "Обозреватель", "Газпром" назвал условие для сохранения транзита газа через Украину.