Посты за $50 тысяч: как кандидаты в президенты Украины рекламируются в Facebook

Компания Facebook обязала спонсоров политической рекламы проходить авторизацию и открыла доступ к информации о том, что и по какой цене рекламируют в социальной сети. База рекламных постов все еще обновляется, однако уже можно сделать вывод – кандидаты в президенты Украины не скупятся на рекламу в сети.

К примеру, пост с поздравлением с 8 марта мог обойтись Александру Шевченко в $50 тыс. Такая же максимальная цена и на рекламу всего одной публикации фан-сообщества Юлии Тимошенко.

OBOZREVATEL изучил базу рекламных постов и выяснил, что и по какой цене рекламируют кандидаты в президенты Украины.

Юлия Тимошенко

Юлия Владимировна начала активно размещать политическую рекламу в Facebook еще 27 июня 2018-го. Дороже всего обошлись бюджету кандидата рекламные посты группы "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Сейчас в этом сообществе более 280 тыс. участников.

С прошлого года Тимошенко разместила около 250 рекламных постов. Правда, эта цифра может быть неточной, так как в обзор попали только те публикации, которые уже прошли модерацию и определены как политические.

Бюджет кампании в Facebook лидера "Батьківщини" – сотни тысяч долларов. Чаще всего одна публикация обходилась в $100-499, но есть и те, за которые пришлось отдать $5-50 тыс.

Посты оплачивала компания "Современные рекламные решения". Она зарегистрирована на члена "Батьківщини" Алексея Захарченко. Сейчас в социальной сети есть 15 активных постов с рекламой Тимошенко. Их общая стоимость составляет более $8 тыс.

Петр Порошенко

Менее активен в социальных сетях действующий президент Петр Порошенко. Во всяком случае, всего около 20 постов с его фамилией Facebook посчитал политической рекламой. Стоимость публикаций варьируется от $100 до $4000. Правда, еще не все публикации прошли проверку.

Что интересно, по наблюдениям OBOZREVATEL, именно против Петра Алексеевича размещено наибольшее количество "черного пиара" в Facebook.

Общая стоимость размещенных Порошенко рекламных постов в Facebook составляет несколько десятков тысяч долларов.

Александр Шевченко

Реклама в Facebook Александра Шевченко в основном адресована женской аудитории. При размещении рекламного поста можно указать пол желаемого читателя. Видимо, команда кандидата приняла решение "атаковать" именно женскую аудиторию.

К примеру, пост с поздравлением с 8 Марта обошелся кандидату в $10-50 тыс. Всего в Facebook размещено около 30 рекламных постов кандидата на общую сумму до $100 тыс.

Владимир Зеленский

Из пятерки лидеров единственный кандидат, который опередил Тимошенко по количеству рекламы в соцсети – Владимир Зеленский. Большинство публикаций оплатила общественная организация "Команда Зеленского". Активно размещают рекламные посты не только администраторы основной группы, но и региональные сторонники Зеленского. Одна из наиболее активных – "Команда ЗЕ" в Донецкой области.

Точно посчитать стоимость постов практически невозможно. Однако учитывая, что их количество достигает 400 штук, на рекламу понадобились десятки тысяч долларов. Правда, стоит отметить, что большинство публикаций в поддержку Зеленского стоят всего $100.

Юрий Бойко

Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко также не скупится на рекламу в Facebook. Правда, чаще всего раскручивают одни и те же посты.

Также стоит отметить необычный подход к оформлению публикаций. Часто к постам подбирают смелые картинки на грани фола.

OBOZREVATEL насчитал у Бойко несколько сотен рекламных публикаций. Их стоимость может достигать около $100 тыс.

Олег Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко активно занимается своей личной страницей в Facebook и поддерживает ее рекламными постами.

Чаще всего продвигают выступления "радикала", сюжеты с ним на телевидении, например, на телеканале "Украина" (принадлежит Ринату Ахметову). Всего удалось насчитать несколько десятков постов. Их стоимость варьируется от 100 до нескольких тысяч долларов.

К слову, стоит учитывать, что Facebook – незначительная часть рекламного бюджета избирательной кампании кандидатов. Помимо этого миллионы гривен тратят на ролики по телевидению, материалы в печатных и онлайн-изданиях. Кроме того, многие кандидаты накануне выборов начинают активно издавать свои собственные партийные газеты с тиражами в сотни тысяч экземпляров.

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