Смена главы "Нафтогаза": Коболев резко ответил на "отстранение"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объявление Кабмином конкурса на должность председателя НАК не соответствует украинскому законодательству.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 6 марта, пишет "Экономическая правда". Он уверяет, что принятие подобных решений находится в компетенции только Наблюдательного Совета.

"Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но результат реформы, которая проводилась в госкомпаниях, свидетельствует о том, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета. И это можно проверить в соответствующих законах", — сказал Коболев.

"Поэтому как предварительное решение о завершении моего контракта, так и текущее об объявлении конкурса, оно... по крайней мере анализ, который я видел, противоречит украинскому законодательству", — заявил он.

Он добавил, что международное сообщество и те международные организации, которые были спонсорами реформы корпоративного управления, "придерживаются такой ​​же точки зрения".

Андрей Коболев Stockworld

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Андреем Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В тот же день появилась официальная реакция Кабмина, согласно сообщению, правительство пока не принимало никаких решений относительно продолжения контракта с Коболевым.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!