|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

Смена главы "Нафтогаза": Коболев резко ответил на "отстранение"

6.8тЧитать материал на украинском

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объявление Кабмином конкурса на должность председателя НАК не соответствует украинскому законодательству.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 6 марта, пишет "Экономическая правда". Он уверяет, что принятие подобных решений находится в компетенции только Наблюдательного Совета.

"Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но результат реформы, которая проводилась в госкомпаниях, свидетельствует о том, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета. И это можно проверить в соответствующих законах", — сказал Коболев.

Новости
''Семь цифр до запятой'': Коболев впервые рассказал о своей зарплате

"Поэтому как предварительное решение о завершении моего контракта, так и текущее об объявлении конкурса, оно... по крайней мере анализ, который я видел, противоречит украинскому законодательству", — заявил он.

Он добавил, что международное сообщество и те международные организации, которые были спонсорами реформы корпоративного управления, "придерживаются такой ​​же точки зрения".

Андрей Коболев

Андрей Коболев

Stockworld

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Андреем Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В тот же день появилась официальная реакция Кабмина, согласно сообщению, правительство пока не принимало никаких решений относительно продолжения контракта с Коболевым.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз"Нафтогаз УкраиныКабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
30
8
Смешно
2
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
милюхина ольга
милюхина ольга
о, первыми симпатики газпрома прибежали...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dan Vadim
Dan Vadim
Посадите этого шакала в тюрьму?👍👍👍👍
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Видно мамочка еще бедствует, нужны еще премии)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги