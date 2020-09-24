"Слуги народа" захотели освободить казино от налогов на три года

В Верховной Раде зарегистрированы пять законопроектов о налогообложении доходов от работы казино. "Компромиссная" версия предусматривает освобождение "игорки" от налогов на три года, а в будущем предлагается установить ставки еще ниже, чем по нынешним законам.

Об этом говорится в блоге руководительницы направления адвокации коммуникационной платформы "Лига антитраста" Галины Верцимахи на сайте "Наши деньги". Она отметила, что без принятия изменений в Налоговый кодекс запуск рынка азартных игр в Украине невозможен (принят Радой закон о легализации казино не касался вопроса налогов).

По действующему Налоговому кодексу, налоги на доход для различных видов азартного бизнеса различны – от 10 до 28%.

Проекты от "слуг народа"

Законопроекты с предложениями новых ставок депутаты стали вносить еще зимой.

Сначала "слуги народа" Марьян Заблоцкий и Олег Марусяк (проект №2713) предложили вдвое уменьшить налог на доход от азартного бизнеса (до 10% для всех видов игорного бизнеса, кроме покера и скачек).

"Слуга народа" Дмитрий Наталуха подал законопроект 2713-1, в котором предложил незначительно поднять действующий налог для игровых автоматов и уменьшить всем остальным.

"Слуга народа" Александр Дубинский (законопроект 2713-2) предложил увеличить ставку налога до 25% для всех видов игр, но вообще не предусмотрел налог на доход для казино.

А "слуга народа" Артем Дубнов (законопроект 2713-3) предложил не облагать налогом доходы от азартных игр, а оставить только налог на прибыль.

Общим во всех перечисленных законопроектов является освобождение от налогообложения выигрышей физических лиц в азартных играх.

"Щедрый" компромисс

Учитывая такой разнобой мнений профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (возглавляемый "слугой" Даниолом Гетманцевым) подготовил "компромиссную" редакцию – законопроект 2713-д.

В нем предлагаются уменьшеные ставки налогов на доход, причем наибольшее снижение предлагается для букмекеров – в 3,5 раза, с 18 до 5%. Почти втрое падает налог на доход для лотерейщиков, и они вообще освобождаются от налога на прибыль. В полтора раза хотят уменьшить налог на доход казино и немного поднять для игровых автоматов.

"Но и это не главное. На самом деле "компромиссный" законопроект предусматривает полное освобождение от налога на доход всех видов игорного бизнеса до 2024 года (кроме лотерей). И налогообложения доходов включится только если будет создана государственная системы онлайн-мониторинга, которая будет фиксировать все движения денег в игорных заведениях", – отметила Верцимаха.

Таблица налогов на азартные игры nashigroshi.org

В чем риски

Авторы "компромиссного" законопроекта в пояснительной записке отметили, что все другие варианты закона создают слишком высокую налоговую нагрузку на игорный бизнес, что может отпугнуть инвесторов.

В Главном научно-экспертном управлении Рады заявили, что законопроекты не содержат обоснования предлагаемых размеров налоговых ставок (то есть не понятно, почему предлагается именно 18%, например, а не 35% или 5%)

Также эксперты ВР сообщили об угрозе легализации преступных доходов и "минимизации" налоговых платежей, если будет поддержана полная отмена налогообложения выигрышей граждан.

Кроме этого, есть риск, что снижение налогов не будет способствовать притоку денег в бюджет, а наоборот –уменьшит налоговые поступления.

"Судя по таким азартно-налоговых страстям и многообразию мнений парламентов, вряд ли в ближайшее время этот вопрос будет решен. А если и будет, то вряд ли в нашу пользу. Ведь лоббистов интересов маленьких украинский тенденциозно в нашем парламенте не хватает", – подытожила експертка .

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