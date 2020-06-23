"Слуги народа" предложили снизить НДС для аграриев

В Верховную Раду внесли законопроект №3656, который предлагает снизить с 20% до 14% размер НДС, который платят аграрии при закупке продукции.

Документ подала группа народных депутатов, большинство из которых входят во фракцию "Слуга народа". Он опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке указано, что снижение ставки НДС с 20% до 14% приведет к потерям ни для предприятий (доходность выращивания зерновых и масличных культур останется без изменений), ни для государственного бюджета (поскольку эти товары не продаются конечному потребителю, который является фактическим плательщиком НДС). А вот манипуляций с налогами должно стать меньше.

"Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств – "скрутки". Состоится детенизация аграрного производства. Бюджет получит существенные преимущества", – сказано в пояснительной записке.

Также в документе говорится, что от снижения ставки НДС выигрывают и переработчики, поскольку срок уплаты основной суммы НДС для них перемещается с даты оплаты сырья на дату оплаты обязательств по операциям по реализации продуктов ее переработки. Отсрочка составит минимум на 30 дней (20 дней декларация + 10 дней уплата НДС).

На какие товары предлагают снизить НДС

Авторы запонопроекта предлагают дополнить пункт 193.1 статьи 193 Налогового кодекса подпунктом "г", которыми установить ставку НДС в размере 14% по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввоза на таможенную территорию Украины сельхозпродукции, классифицируется по следующим товарным позициям согласно УКТ ВЭД:

0102 (крупный рогатый скот, живая)

0103 (свиньи, живые)

1001 (пшеница)

1002 (рожь)

1003 (ячмень)

1004 (овес)

1005 (кукуруза)

1201 (соевые бобы)

1204 00 (семена льна)

1205 (семена свирипы и рапса)

1206 00 (семена подсолнечника)

1207 (семена и плоды прочих масличных культур);

1212 91 (сахарная свекла).

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предложил снизить ставку НДС с 20% до 7% в стоимости товаров и услуг творческой индустрии – музыки, кино, концертов, а также театров и музеев.