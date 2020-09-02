"Слуги народа" проголосовали за выплату помощи безработным
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №3692, основная задача которого – поддержка безработных и работодателей, пострадавших из-за коронакризиса.
За документ проголосовали 316 депутатов, из них 220 голосов дала фракция "Слуга народа" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).
Как голосовали:
"Слуга народу" – 220;
ОПЗЖ – 0;
"Европейська солідарность" – 25;
"Батьківщина" – 13;
"За майбутнє" – 15;
"Голос" – 17;
"Довіра" – 16;
внефракционные депутаты – 10.
По словам депутата, главы комитета по социальной политике Галины Третьяковой (фракция "Слуга народа"), законопроект возобновляет финансирование программ преодоления безработицы.
Также документ разблокирует расходы на информационно-аналитическую систему ГСЗ, которая обеспечивает деятельность и выплаты за счет средств соцстраха. Они были приостановлены 15 апреля во время внесения изменений в бюджет.
"По состоянию на 19 августа количество безработных у нас выросло на 81%. Мы приостановили финансирование активных программ. Законопроектом предлагается разблокирования их финансирования, а также для того, чтобы разблокировать трудоустройство", – сказала Третьякова.
Деньги на обучение и открытие бизнеса
В докуметов также предлагается дать деньги на одноразовую выплату помощи, чтобы безработные могли начать пидприеницьку деятельность, а также на оплату услуг и мероприятий, способствующих трудоустройству.
Третьякова сказала, что на это до конца года может быть потрачено 322 млн грн. В частности, на:
организацию безработными предпринимательской деятельности – 19,7 млн грн;
профессиональное обучение безработных – 144 млн;
организацию общественных работ (это создаст дополнительные рабочие места);
выдачу ваучеров на обучение – 2,9 млн;
компенсацию работодателям ЕСВ – 92 млн грн;
компенсацию работодателям оплаты труда внутренне перемещенных лиц – 21 млн грн.
"Кроме того, мы можем погасить общую задолженность за счет функционирования информационной системы, в размере 9,3 млн грн осуществляет начисление страховых выплат в электронном режиме", – пояснила Третьякова.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.