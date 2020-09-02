"Слуги народа" проголосовали за выплату помощи безработным

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №3692, основная задача которого – поддержка безработных и работодателей, пострадавших из-за коронакризиса.

За документ проголосовали 316 депутатов, из них 220 голосов дала фракция "Слуга народа" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Как голосовали:

"Слуга народу" – 220;

ОПЗЖ – 0;

"Европейська солідарность" – 25;

"Батьківщина" – 13;

"За майбутнє" – 15;

"Голос" – 17;

"Довіра" – 16;

внефракционные депутаты – 10.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Результаты голосования по фракциям Телеканал "Рада"

По словам депутата, главы комитета по социальной политике Галины Третьяковой (фракция "Слуга народа"), законопроект возобновляет финансирование программ преодоления безработицы.

Также документ разблокирует расходы на информационно-аналитическую систему ГСЗ, которая обеспечивает деятельность и выплаты за счет средств соцстраха. Они были приостановлены 15 апреля во время внесения изменений в бюджет.

"По состоянию на 19 августа количество безработных у нас выросло на 81%. Мы приостановили финансирование активных программ. Законопроектом предлагается разблокирования их финансирования, а также для того, чтобы разблокировать трудоустройство", – сказала Третьякова.

Деньги на обучение и открытие бизнеса

В докуметов также предлагается дать деньги на одноразовую выплату помощи, чтобы безработные могли начать пидприеницьку деятельность, а также на оплату услуг и мероприятий, способствующих трудоустройству.

Третьякова сказала, что на это до конца года может быть потрачено 322 млн грн. В частности, на:

организацию безработными предпринимательской деятельности – 19,7 млн грн;

профессиональное обучение безработных – 144 млн;

организацию общественных работ (это создаст дополнительные рабочие места);

выдачу ваучеров на обучение – 2,9 млн;

компенсацию работодателям ЕСВ – 92 млн грн;

компенсацию работодателям оплаты труда внутренне перемещенных лиц – 21 млн грн.

"Кроме того, мы можем погасить общую задолженность за счет функционирования информационной системы, в размере 9,3 млн грн осуществляет начисление страховых выплат в электронном режиме", – пояснила Третьякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.