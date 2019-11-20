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20 ноября • обновлено в 13:17
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Школа Зе-депутата: "слуги народа" отчитались, сколько потратили

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Недельный "курс молодого депутата", который партия "Слуга народа" устроила в Трускавце в августе 2019 года, обошелся в 11,2 млн гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете СН за третий квартал 2019 года, сообщает LIGA.net. "5,8 млн гривень партия заплатила туристической фирме "Бальнео-Тур" за организацию семинара, а 1,9 млн гривень – за проживание в отеле", – сказано в публикации.

За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от "Слуги народа" 2,1 млн гривень. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тысяч гривень. Еще 1,2 млн гривень составил подоходный налог, а 80 тысяч гривень – военный сбор.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на недельном тренинге в Трускавце будущие народные депутаты от "Слуги народа" обсуждали дальнейшее сотрудничество в комитетах и изучали особенности регламента Верховной Рады.

В сети опубликовали фото якобы с тренинга для будущих народных депутатов от президентской партии "Слуга народа" в Трускавце, на котором им показывают, что обозначают кнопки, которыми они вскоре будут голосовать в Верховной Раде.

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Автор
Андрей Довгань Андрей Довгань
Тема
Реформы Зеленского
Место
Украина
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