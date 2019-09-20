"Слуга народа" запретила украинские шампанское и коньяк: что изменится

В Украине запретили использовать названия продуктов с географическими названиями вроде "шампанское" или "коньяк".

Законопроект №1065 с таким предложением монобольшинство "Слуги народа" 20 сентября приняла во втором чтении и в целом. Его поддержали 277 народных депутатов (чтобы увидеть результаты голосования, доскролльте до конца странцы). Автор законопроекта – депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

Принять этот закон Украину обязывает соглашение об ассоциации с ЕС и международное законодательство о защите интеллектуальной собственности.Украинским производителям будет запрещено использовать названия вроде "украинские шампанское" или "коньяк". На этикетках можно будет писать "шампанское", только если виноград вырастили в Шампани (винодельческий регион во Франции). Это же касается и других продуктов и напитков, названия которых произошли от названий географических пунктов.

Фото: 7Dach.ru

По словам одного из авторов законопроекта Роксоланы Подласой, в случае с шампанским украинские производители будут называть свои вина игристыми.

В свою очередь украинские названия-бренды получат правовую защиту в Европейском Союзе. Их перечень сейчас формируется. В него собираются внести гуцульскую овечью брынзу, мелитопольскую черешню, закарпатское вино, карпатский мед.

Впрочем, некоторые депутаты считают, что если принять закон без "противовесов", он может навредить украинским производителям.

"Винницкое сало массово не продается в Шампани и не сильно пострадает от этого законопроекта. А вот наши производители шампанского и коньяка пострадают. Поэтому я прошу правительство обратить внимание на поддержку отечественной пищевой и спиртовой промышленности, которые на самом деле будут нести убытки. Эти убытки будут неминуемы. Поэтому нужна программа специальной поддержки", – сказал в Раде нардеп Николай Княжицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур, которые таким образом повреждают украинские дороги.

Верховная Рада Украины в среду, 11 сентября, приняла правки к закону о приватизации и ликвидировала Спецкомиссию по вопросам приватизации. Ее существование в ВР противоречило Конституции.

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