"Слуга народа" ввела дополнительный сбор для авиапассажиров
Верховная Рада приняла закон 485-ІХ, которым ввела сбор за вылет пассажиров из Украины. В случае международных перелетов она составит $2 с человека.
Если полет будет в пределах Украины – $ 0,5. Это решение поддержали 256 депутатов, из них 197 голосов дала фракция "Слуга народа".
Также вводится сбор за каждую тонну груза. В полетах в пределах Украины – $ 2,5 за тонну. В случае международных перевозок – $ 10 за тонну.
Средства пойдут в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях. За его счет полностью содержится Государственная авиационная служба Украины.
Когда сбор не будут брать
Государственный сбор за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывает в аэропорт Украины, не взимается в случае выполнения:
перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств;
перевозок гуманитарной помощи из/в Украину согласно актам Кабинета Министров Украины;
полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего)
перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов по закону;
перевозок детей до двух лет;
перевозок транзитных пассажиров
перевозок пассажиров с сервисными билетами;
перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.
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