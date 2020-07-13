'Слуга народа' ввела дополнительный сбор для авиапассажиров

Верховная Рада приняла закон 485-ІХ, которым ввела сбор за вылет пассажиров из Украины. В случае международных перелетов она составит $2 с человека.

Если полет будет в пределах Украины – $ 0,5. Это решение поддержали 256 депутатов, из них 197 голосов дала фракция "Слуга народа".

Также вводится сбор за каждую тонну груза. В полетах в пределах Украины – $ 2,5 за тонну. В случае международных перевозок – $ 10 за тонну.

Средства пойдут в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях. За его счет полностью содержится Государственная авиационная служба Украины.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Когда сбор не будут брать

Государственный сбор за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывает в аэропорт Украины, не взимается в случае выполнения:

перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозок гуманитарной помощи из/в Украину согласно актам Кабинета Министров Украины; полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего) перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов по закону; перевозок детей до двух лет; перевозок транзитных пассажиров перевозок пассажиров с сервисными билетами; перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

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