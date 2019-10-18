Таксистов обложат налогами? Подробности резонансной идеи "Слуги народа"

"Слуга народа" предложила обложить налогами таксистов. Депутаты хотят упорядочить рынок извоза, оборот которого оценивают в 50 млрд грн/год. Нелегалов предлагают жестко штрафовать.

Об этом заявил помощник депутата от партии власти Даниила Гетманцева Дмитрий Михайленко в Facebook. По его словам, законодатели присматриваются к опыту Польши, где удалось взять под контроль диспетчерские, а те комании, что занимаются посредничеством незаконно, штрафуют на $30 тыс.

"В Польше произошла легализация посредников – диспетчерских, деятельность которых теперь требует лицензии. ... Диспетчерские обязаны сохранять всю информацию о доходах таксистов и предоставлять ее по первому требованию контролирующих органов. Таким образом, диспетчерская – юридическое лицо, которое ведет деятельность и платит налоги в этой стране, передает заказы только легальным перевозчикам, проверяет у них документы, заключает договор с водителем от имени клиента, собирает информацию о стоимости, данные об автомобилях и водителях. Штраф за незаконное посредничество $30 тыс", – написал Михайленко.

В "Слуге народа" предложили такую модель налогообложения таксистов.

диспетчерские – юрлица, которое зарегистрированы и платат налоги в Украине. Это налоговый агент, который контролирует таксистов и докладывает государству об их доходах. При незаконном посредничестве будет получать большие штрафы. Их будут относить к среденему и крупному бизнесу.

таксисты делятся на профессиональных (у которых это основная работа, средний и малый бизнес) и для которых это непостоянный доход (самозанятые);

в зависимости от этого таксисты могут работать как плательщики 1, 2 и 3 групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большая часть рынка такси находится в тени. Таксометры в машинах не устанавливают, тарифы никто не ограничивает, а в случае ДТП компенсировать ущерб пассажиру крайне сложно.

В Україні президент заробляє приблизно в 3-4 рази менше, ніж київський таксист.

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