Главная Новости
18 октября • обновлено в 11:48
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Таксистов обложат налогами? Подробности резонансной идеи "Слуги народа"

1.7т Читать материал на украинском

"Слуга народа" предложила обложить налогами таксистов. Депутаты хотят упорядочить рынок извоза, оборот которого оценивают в 50 млрд грн/год. Нелегалов предлагают жестко штрафовать.

Об этом заявил помощник депутата от партии власти Даниила Гетманцева Дмитрий Михайленко в Facebook. По его словам, законодатели присматриваются к опыту Польши, где удалось взять под контроль диспетчерские, а те комании, что занимаются посредничеством незаконно, штрафуют на $30 тыс.

"В Польше произошла легализация посредников – диспетчерских, деятельность которых теперь требует лицензии. ... Диспетчерские обязаны сохранять всю информацию о доходах таксистов и предоставлять ее по первому требованию контролирующих органов. Таким образом, диспетчерская – юридическое лицо, которое ведет деятельность и платит налоги в этой стране, передает заказы только легальным перевозчикам, проверяет у них документы, заключает договор с водителем от имени клиента, собирает информацию о стоимости, данные об автомобилях и водителях. Штраф за незаконное посредничество $30 тыс", – написал Михайленко.

Новости
В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформы

В "Слуге народа" предложили такую модель налогообложения таксистов.

  • диспетчерские – юрлица, которое зарегистрированы и платат налоги в Украине. Это налоговый агент, который контролирует таксистов и докладывает государству об их доходах. При незаконном посредничестве будет получать большие штрафы. Их будут относить к среденему и крупному бизнесу.

  • таксисты делятся на профессиональных (у которых это основная работа, средний и малый бизнес) и для которых это непостоянный доход (самозанятые);

  • в зависимости от этого таксисты могут работать как плательщики 1, 2 и 3 групп.

Таксистов обложат налогами? Подробности резонансной идеи "Слуги народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большая часть рынка такси находится в тени. Таксометры в машинах не устанавливают, тарифы никто не ограничивает, а в случае ДТП компенсировать ущерб пассажиру крайне сложно.

В Україні президент заробляє приблизно в 3-4 рази менше, ніж київський таксист.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Налоги в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Налоги в Украине
Персона
Даниил Гетманцев
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Таксисты тоже крепко голосовали за Зе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
это варварство,просто...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Serov Oleg, Ваш Зелупа просто молодец. Сначала лпши на стадионе навешал, а теперь:"Главное не воровать, а просто, принуждать к тому, что бы сами отдавали".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel