"Слуга народа" утвердила новшество для дорог: что приняли

Большинство Верховной Рады приняло законопроект №1063, по которому все штрафы за нарушения законов в дорожном транспорте будут направляться в дорожный фонд.

Документ поддержали 337 народных депутатов (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

В объяснительной записке к законопроекту указано, что деньги от штрафов за нарушения на дорогах вместо дорожного фонда попадают в общий фонд бюджету Украины. То есть целевое использование этих платежей на потребности дорожного хозяйства не было определено.

"Учитывая изложенное, с целью предупреждения преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами, обеспечение целевого использования указанных административно-хозяйственных и административных штрафов, предлагается такие штрафы включить в источники формирования государственного дорожного фонда Украины", – сказано в документе.

Результаты голосования

Результаты голосования

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретят использовать названия продуктов с географическими названиями вроде "шампанское" или "коньяк".

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур, которые таким образом повреждают украинские дороги.

Верховная Рада Украины в среду, 11 сентября, приняла правки к закону о приватизации и ликвидировала Спецкомиссию по вопросам приватизации. Ее существование в ВР противоречило Конституции.

А 10 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроекты №1073 и №1053. Их приняли в первом чтении и за основу. Согласно документам, покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его вовсе не дадут, смогут получить вознаграждение. А у продавцов появится возможность при регистрации оплаты использовать смартфоны.

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