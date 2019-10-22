В интересах Коломойского? СН провалила голосование против нашумевшей коррупционной схемы

На заседании Налогового комитета Верховной Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенную в процедуру оценки стоимости жилья. В частности, по данным бывшей госуполномоченной АМКУ Агии Загребельской, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы каждый день отчисляют около 1 млн гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам… за которыми стоит одиозные экс-нардепы Антон Яценко (входил во фракцию, аффилированную с мультимиллиардером Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Игоря Коломойского).

Главное:

Ежегодно украинцы при продаже жилья отдают площадкам-посредникам сотни миллионов гривен. Это плата частным фирмам якобы за верификацию оценки недвижимости и внесении данных в госреестр.

С реестром работают всего 4 компании. Возможно, у них общие основатели. Следы ведут к приближенным к Игорю Коломойскому нардепам Антону Яценко и Виталию Хомутыннику.

В Раде собирались сломать эти схемы. Однако "Слуга народа" провалила голосование в Налоговом комитете. За их ликвидацию отдали голоса только 5 из 18 депутатов президентской фракции. Предположительно, голосование сорвала "группа Коломойского". Руководил "итальянской забастовкой", по некоторым данным, депутат Игорь Палица, ближайший соратник Игоря Коломойского. Палица, де-факто, руководит комитетом, склоняя депутатов голосовать в "правильном" русле.

Глава комитета Даниил Гетманцев пообещал "исправить ошибки" и побороть схемы.

Схема на квартирах: как наживаются на украинцах

В пятницу, 18 октября, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики голосовал за законопроект №2047, задача которого – ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью. Речь идет о ликвидации фирм-посредников, которые зарабатывают деньги "из воздуха" на операциях продажи-покупки недвижимости. В частности, оценщики определяют стоимость объекта и полученную цифру вносят в Единую базу данных отчетов об оценке. Дальше база автоматически рассчитывает, не занизил ли хозяин квартиры ее стоимость, пытаясь сэкономить на налогах. Независимо от того, чьи расчеты (оценщика или системы) окажутся точнее, налог платится с большей суммы.

Изначально доступ в базу был бесплатным. Однако в июле 2018 года законодатели решили, что вся информация должна идти через так называемые "авторизованные электронные площадки". Это частные фирмы, которые лишь вносят чужие данные в государственную базу и возвращают ответ (если данные просит нотариус). Услуги этой "большой четверки" стали обязательными и при этом платными: от 900 до 1800 грн за каждую попытку оценщика внести информацию (зависит от оценочной стоимости объекта).

В объяснительной записке к законопроекту об отмене этого коррупционного сбора сказано, что по состоянию на 18.07.2019 года население в пользу площадок заплатило как минимум 584,8 млн гривен. То есть да, Загребельская была права – более 1 млн.грн. в день.

Аппетиты неограничены

Вокруг "электронных площадок" есть глобальная проблема – государство вообще никак не контролирует верхнюю границу стоимости их услуг.

К примеру, если изначально площадки брали по 510 гривен за разовый доступ к базе с оценщиков и нотариусов, то к весне 2019 года расценки резко выросли. Например, оператор "Реестр оценки" с оценщиков берет 1680 грн, если оценочная стоимость объекта составляет от 30 до 300 тыс. грн (примерно от $1200 до $12000), и 1842 грн, когда стоимость объекта превышает 300 тыс грн (примерно от $12 тыс).

У площадки "ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА" разделение цен еще жестче: если недвижимость стоит до 50 тыс грн (за такую сумму сейчас можно купить разве что дом в селе) – тариф 1520 грн. Если превышает эту сумму – придется заплатить 1830 грн.

Также у Единой базы есть технические минусы, которые играют на руку посредникам. А именно, база часто значительно завышает стоимость квартир, из-за чего отчеты оценщиков, в которых указана реальная рыночная стоимость имущества, не проходят согласования. По последним данным из открытых источников, отклоняется около 10% отчетов. Оценщикам приходиться оспаривать результаты в ФГИУ. При этом оценщик рискует своим сертификатом. Эти нюансы сильно повлияли на формирование ценовой политики. Стоимость оценки выросла вдвое, а технические ошибки так и не исправлены.

Кто за кем стоит

Сегодня существует 4 площадки, которые могут вносить данные об оценке в Единую базу. Они принадлежат следующим фирмам:

площадка "ОЦЕНКА.online" – ООО "Ви Ай Пи департамент";

площадка "ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА" – ООО "Акцепт онлайн";

площадка "ПРОФЕСІЙНА ОЦЕНКА" – ООО "О закупках";

площадка "РЕЕСТР ОЦЕНКА" – ООО "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ".

В то время как независимые фирмы жалуются, что выполнить требования ФГИУ для получения статуса площадки почти невозможно, четыре "избранных" компании практически сразу же получили лицензии. ООО "Ви ай пи департамент" (первые получили право собирать деньги) принадлежит выходцу из Донецка предпринимателю Сергею Хмаре, ООО "О Закупках" (собственники Игорь Абражан, Ирина Мельниченко и Артем Голубченко), ООО "Акцепт Онлайн" (собственники Наталья Лазун и Богдана Гасянец) и ИКЦ "АСБОУ" (собственник Ольга Дмитрук).

OBOZREVATEL сообщал, что возможно, как минимум три компании связанны между собой. А это значит, что конкуренция на рынке – всего лишь витрина, а деньги получают одни и те же люди.

Судя по информации рынка, эти фирмы связаны с народным депутатом Антоном Яценко и близким к бизнесмену Игорю Коломойскому нардепом Виталием Хомутынником. Решение сделать регистрацию оценки недвижимости платной принял в то время и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров (был уволен в сентябре 2019 года). Как заявлял журналист Юрий Бутусов, Трубарова назначили с помощью Хомутынника, который являлся сопредседателем депутатской группы "Видродження". Хотя сам Хомутынник эту информацию опроверг, на связь нардепа с бывшего и.о. главы Фонда госимущества указывает множество факторов.

За схемой с недвижимостью может стоять Игорь Коломойский

Ранее СМИ сообщали, что Трубаров связан с одиозным нардепом Виталием Хомутынником, бизнесменами Игорем Коломойским и Павлом Фуксом.

Интересно, что по информации OBOZREVATEL, в пятницу, 18 октября, после скандального голосования вероятный главный "схемщик" Антон Яценко встречался с Игорем Коломойским.

"Непробиваемая" монополия

Упомянутые четыре компании, фактически, являются монополистами на своем рынке. Дело в том, что в 2018 году в Налоговый кодекс с подачи депутатов от "Народного фронта" внесли поправки, согласно которым для запуска новой площадки требуется согласие уже существующих. То есть ни одна компания не может работать на этом рынке, пока это не согласуют конкуренты.

Этот барьер пробить еще не удавалось никому. Свежий пример – неудача фирмы "Проперти АПП", которой регулятор этих услуг – Фонд госимущества Украины – отказал в авторизации 11 октября 2019 года. По словам ее основателя Виталия Семенченко, ему отказали по надуманным причинам, поскольку компания собрала все документы и получила аттестат соотвествия у Госспецсвязи (он подтверждает, что передаваемые данные будут защищены).

"Одним словом – это не Фонд госимущества Украины, а какая-то частная фирма, вот и все. За целый год они не смогли внести хотя бы какие-то изменения, чтобы открыть рынок", – написал Семенченко в Facebook.

Что произошло на голосовании

Изначально "Слуга народа" выступала за отмену "выдуманных платежей" при оформлении сделок с недвижимостью. Однако в пятницу, 18 октября, депутаты от партии власти, из которых практически полностью состоит Налоговый комитет, голосование за законопроект провалили.

В распоряжении OBOZREVATEL появился список депутатов, которые выступали за и против схемы.

Как голосовали депутаты

Члены комитета, которые голосовали за отмену схемы:

Даниил Гетманцев (Слуга народа) – глава Комитета;

Александр Сова (Слуга народа);

Александр Ковальчук (Слуга народа);

Марьян Заблоцкий (Слуга народа);

Алексей Устенко (Слуга народа);

Ярослав Железняк (Голос);

Галина Васильченко (Голос).

Члены комитета, которые голосовали против ликвидации схемы (или воздержались):

Александр Дубинский (активно защищал) - (Слуга народа)

Алексей Ковалев (активно защищал) - (Слуга народа)

Дарья Володина (активно защищала) - (Слуга народа)

Андрей Холодов (Слуга народа)

Ольга Василевская-Смаглюк (Слуга народа)

Ирина Аллахведиева (Слуга народа)

Элла Репина (Слуга народа)

Олег Марусяк (Слуга народа)

Юлия Диденко (Слуга народа)

Анастасия Ляшенко (Слуга народа)

Олег Воронько (Слуга народа)

Алексей Леонов (Слуга народа)

Анна Колесник (Слуга народа)

Игорь Палица (За будущее)

Нина Южанина (Европейская солидарность).

То есть, из 18 участвовавших в голосовании депутатов "Слуги народа", 5 человек поддержали ликвидацию схем, а 13 проголосовали за их сохранение.

В кулуарах Рады большую часть из депутатов, голосовавших за сохранение "площадок", неофициально относят к так называемой "группе Коломойского". В частности, яркие ее представители – Андрей Холодов, Александр Дубинский, Игорь Палица, Ольга Василевская-Смаглюк.

Секретарь Налогового комитета Игорь Палица, по данным источников OBOZREVATEL в парламенте, вообще считается его "теневым" руководителем, хотя официально возглавляет это подразделение Даниил Гетманцев. Кроме того, по некоторым данным, именно именно Игорь Палица "итальянскую забастовку", то есть срыв голосования "срежисировал" , ближайший партнер Игоря Коломойского, де-факто управляющий комитетом.

В итоге получается, что СН стоит переименовать в "Слугу олигархов", поскольку фракция обслуживает интересы олигархов, а не простых украинцев.

Кто как отреагировал

Одной из первых на голосование в Налоговом комитете отреагировала в Facebook бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская. По ее мнению, "слуги народа" решили сохранить схему с площадками-прокладками между государственной базой ФГИУ и гражданами.

"В итоге, по решению большинства схема с площадками остается и последние продолжают зарабатывать. Возможно повысят вновь цену на свои услуги, потому что круг выгодоприобретателей после вчерашнего заседания мог стать шире", – написала Загребельская.

Также в Facebook высказался глава Налогового комитета Даниил Гетманцев. Он подтвердил: голосование за законопроект провалено, при чем, его поддержали все представители фракции партии "Голос" и только 5 – от "Слуги народа".

"Остальные члены фракции проголосовали против или воздержались. Считаю это решение ошибкой, которую сложно объяснить. Наша фракция проходит испытания, которые не каждому депутату пройти под силу. Убежден, что побеждает не тот, кто ошибается, а тот, кто делает правильные выводы из своих ошибок и исправляет их. Уверен, фракция такие выводы сделает и ошибки исправит. Не просто уверен – знаю. Говорил по этому поводу с Давидом Арахамией", – написал Гетманцев.

Продолжение следует.

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