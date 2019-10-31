"Слуга народа" приняла закон о незаконном обогащении: все подробности новшества

Верховная Рада в четверг, 31 октября, во втором чтении и в целом приняла президентский законопроект №1031, который вводит уголовное наказание за незаконное обогащение.

Документ поддержали 259 народных депутатов, из них 227 дала фракция партии "Слуга народа". (Чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

Главные тезисы проекта:

Внесение изменений в Гражданский кодекс. Таким образом, в законе появится основание для того, чтобы забирать активы, полученные благодаря коррупции и махинациям с бюджетом.

Конфискация может коснуться исключительно чиновников (как местного, так и государственного уровней). Чтобы попасть под статью, нужно иметь счет в банке, машину, недвижимость, драгоценности на сумму, которая значительно превышает официальный доход.

Основанием для привлечения к ответственности предусматривается разница в 500 прожиточных минимумов для работоспособных – более 1 млн гривен. Право на обращение в суд с соответствующим иском предоставляется прокурорам антикоррупционной прокуратуры, кроме дел, где ответчиками являются должностные лица НАБУ и САП.

К примеру, если все доходы чиновника — 3 млн грн, при этом он приобрел имущество на сумму в 5 млн грн, его могут привлечь к ответственности. Тогда по решению суда часть активов (деньги, недвижимость, машины) могут забрать в счет государственного бюджета.

Если факт незаконного обогащения будет доказан, это может грозить виновному лишением воли на срок от 5 до 10 лет с запретом работать на определенных должностях до трех лет.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Голосование по фракциям Телеканал "Рада"

"Слуга народа" приняла закон о незаконном обогащении

Как писал OBOZREVATEL:

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать статью неконституционной.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

Вместо отмененной статьи на тот момент президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Свое предложение подал и действующий глава государства Владимир Зеленский.

В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Он предполагает за нелегальные доходы запрещать чиновникам работать на государство и ограничивать их свободу.

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