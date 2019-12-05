"Слуга народа" приняла важный закон против рейдеров: кого он защитит

Верховная Рада приняла закон о борьбе рейдерством в сельском хозяйстве. Он должен защитить как имущество фермеров, так и собранный урожай.

За законопроект №0858 проголосовали 362 народных депутата, из них 255 голосов дала фракции партии "Слуга народа". Воздержались 5 народных депутатов, еще 32 были в зале, но не голосовали.

Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, которые делают невозможным:

незаконный захват земель, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых сельскохозяйственными предприятиями;

захват имущества сельскохозпредприятий (в том числе, зданий, техники, урожая);

остановку деятельности сельскохозпредприятий из-за необоснованного ареста их имущества, силового захвата, поглощения предприятий путем незаконного захвата корпоративных прав.

Борьба с рейдерством

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются ввести электронные доверенности. Их будут подтверждать электронной цифровой подписью (ЭЦП). В некоторых случаях это поможет защищаться от рейдерства.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что проблему рейдерства в Украине реально устранить в течение месяца.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разработало новый фактор авторизации для регистраторов, что поможет снизить уровень рейдерства в Украине.

Дубилет заявил, что проблема борьбы с рейдерством является надуманной и решается изменениями ряда законодательных актов.

Ранее Дубилет заявил, что для защиты от рейдерства хотят также по СМС оповещать собственников, если без их ведома что-то будет меняться в реестрах.

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