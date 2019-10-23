"Закроют без разговоров": "Слуга народа" приготовила радикальное новшество для ФЛП

"Слуга народа" собирается разрешить налоговым органам самостоятельно ликвидировать "спящих ФЛП", которые не работают и не платят налоги больше 6 месяцев.

Об этом говорится в законопроекте №2274, который политсила внесла в парламент. Документ сейчас рассматривает Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Предлагается предоставить право контролирующим органам обращаться к государственному регистратору с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности ФЛП в случае отсутствия хозяйственной деятельности и неуплаты налогов и сборов более 6 месяцев", – сказано в объяснительной записке к законопроекту.

Авторы рассчитывают, что закрытие "спящих ФЛП" снизит нагрузку по учету и контролю за ними.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором потребовал от Кабмина разработать закон о двухлетнем моратории на проверку ФЛП. Также он подписал законы об РРО и кешбеке.

3 октября стало известно, что в налоговом комитете Верховной Рады предлагают запретить физлицам-предпринимателям (ФЛП) оказывать услуги. Вести бизнес они смогут только занимаясь торговлей или производством.

На следующий день глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что его скандальное заявление об идее запретить ФЛП оказывать услуги, было неправильно понято.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал Кабмин в борьбе с уклонением от налогов с помощью физлиц-предпринимателей (ФЛП).

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