"Слуга народа" предложила объединить три налога: как повлияет на украинцев

"Слуга народа" собирается объединить налог на доходы физических лиц, единый соцвзнос (ЕСВ) и военный сбор.

Минимальная ставка объединенного налога может составить 15%. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в эфире Радио НВ.

"Несмотря на то, что я осторожно отношусь к уменьшению давления на фонд оплаты труда, этот вопрос назрел, и мы готовы его рассмотреть, предложив соответствующие изменения в Налоговый кодекс. В том числе, мне кажется, что пора объединить ЕСВ, налог на доходы физических лиц и военный сбор", – сказал Гетманцев.

По словам Гетманцева, бизнес к такой идее относится положительно. Он добавил, что налоговую нагрузку на фонд оплаты труда планируется снизить.

"Я не готов говорить о каких-то окончательных суммах, но мы говорим о том, что минимальная ставка налога на доходы физических лиц –единого этого налога – должна составлять 15%. Сейчас 18%, это единая ставка. Мы говорим о том, что может быть умеренная прогрессия, и с больших доходов будет уплачиваться больше налогов. Соответственно, общий уровень налоговой нагрузки должен быть уменьшен", – объяснил Гетманцев.

Глава налогового комитета отметил, что поскольку ставка объединенного налога будет снижена, можно говорить о том, что военный сбор "будет вообще отменен".

Налоги в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Минцыфра вместе с парламентским комитетом по цифровой трансформации презентовали налоговую реформу для IT-компаний. Фактически для них хотят ввести пятую группу единого налога.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты), если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

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