"Слуга народа" предлагает в 750 раз поднять пошлины на документы: цены

В Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги).

Соответствующее нововведения описаны в законопроекте №3236-1, который зарегистрировал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Подробнее о том, какие услуги и как могут подорожать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что может подорожать?

Государственные нотариусы должны взимать плату за свои услуги в виде пошлины. Ее размер устанавливался еще в 90-х и действительно устарел. Но вместо того, чтобы разобраться, какая сумма действительно покроет расходы, Даниил Гетманцев решил одним решением в десятки раз увеличить цены.

Вот как подорожают основные услуги:

Заверить завещание

Сейчас : 85 копеек.

Будет: 255 грн.

За дубликат нотариально заверенных документов

Сейчас : 51 копейка.

Будет: 85 грн.

Заверить подпись на документе

Сейчас : 34 копейки.

Будет: 170 грн.

За подтверждения поручения на право пользования автомобилем:

Сейчас : родственника первой линии: 1,7 грн. Не родственникам: 5,1 грн.

Будет : родственника первой линии: 170 грн. Не родственникам: 255 грн.



Услуги нотариусов резко подорожают beg.dp.ua

Таким образом, за удостоверение завещаний придется заплатить в 300 раз больше, за поручения – в 50-750 раз, за удостоверение подлинности каждой подписи на документах (в 500 раз), за передачу заявлений граждан (в 17 раз), за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов (в 167 раз).

Зачем повышать цены?

"Внесение данного законопроекта обусловлено необходимостью предотвращения уменьшению доходов местных бюджетов в современных условиях", – написал Гетманцев в пояснительной записке.

Юрист Александр Плахотник добавляет: цены действительно можно повысить, но не для наполнения бюджета, а для компенсации расходов на предоставление самих услуг. "Пошлины на нотариальные услуги не могут быть существенным источником пополнения бюджета. Стоит понимать, что к государственным нотариусам обращаются, в том числе, и украинцы, которые не могут себе позволить платить много за такие же услуги у частных нотариусов. Плата должна быть соизмерима потраченным ресурсам, а не обогащать бюджет", – уверен юрист.

Сколько стоят такие услуги у частных нотариусов?

Государственные нотариусы за указанный выше перечень услуг могут брать только госпошлину. За дополнительные услуги (консультации и т.п) придется платить по прайсу, который утвердил областной отдел Минюста.

Частные нотариусы же берут столько, сколько захотят. Единственное ограничение для них: нельзя поставить выше цены, чем у конкурентов, иначе все уйдут к конкуренту. Для сравнения, если услугу "заверить завещание" Гетманцев предлагает оценить в 255 грн, что уже в десятки раз дороже, чем сейчас, то у частного нотариуса в Киеве за эту же услугу придется заплатить как минимум 700 грн.

Цена отличается в сотни раз, но к государственному нотариусу зачастую идут малообеспеченные украинцы, предварительно записавшись и отстояв очередь, частные же делают все то же, но без очередей и за относительно большие деньги.