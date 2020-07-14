'Слуга народа' отменила советские нормы на рынке металлолома

Верховная Рада во вторник, 14 июля, приняла во втором чтении и в целом законопроект №2426 о рынке металлолома, который должен вывести эту сферу из тени.

За законопроект проголосовало 237 депутатов, в частности, фракция "Слуга народа" дала 217 голосов.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

О чем речь в законе

В объяснительной записке сказано, что он отменяет устаревшие ограничения и чрезмерный контроль за теми, кто занимается бизнесом, связанным с металлоломом. Там отмечают, что многие из них были пережитками еще советских времен. Это должно снизить уровень коррупции в этой сфере.

Отменяется разделение металлолома на промышленный и бытовой. Упрощаются требования к заготовке лома (без его переработки). Устраняются неэффективные и чрезмерные механизмы государственного регулирования. Упрощаются расчеты с физическими лицами за наличный расчет. Устраняются правовые коллизии в части ответственности за осуществление операций с металлоломом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.