"Слуги народа" приняли закон о казино, который лоббировали Баум и Тимошенко

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.

Законопроект №2285-д во вторник, 14 июля, поддержали 248 народных депутатов, из них 224 голосов дала фракция "Слуга народа" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы). После первого чтения в январе к документу было подано 3500 поправок. Инициатор законопроекта – депутат от "Слуги народа" Олег Марусяк.

Результаты голосования:

"Слуга народа" – 224;

ОПЗЖ – 0;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"За будущее" – 4;

"Голос" – 0

"Доверие" – 18

внефракционные – 2.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Результаты голосования по фракциям Телеканал "Рада"

О чем говорится в законопроекте

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Законопроект №2285-д вводит нормы о рекламе азартных игр, уголовную ответственность за проведение азартных игр без лицензии, ограничения на расположение игорных заведений на улицах. Таким образом, залы игровых автоматов будут только в отелях категории 3, 4, 5 звезд.

то же с букмекерскими пунктами – только в гостиницах;

расстояние игровых залов от школ – не менее 500 м;

Резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес в Украине.

В государственном бюджете должен появиться спецфонд поддержки медицины, спорта и культуры – туда будут поступать платежи за лицензии.

Документ предусматривает комплексное регулирование рынка азартных игр, в частности, вводится:

система лицензирования деятельности в сфере азартных игр;

размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса;

жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Также закон предусматривает создание реестра лиц, которым ограничены доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх – это так называемый "реестр лудоманов" (людей с зависимостью от азартных игр).

Одновременно с этим создаются ограничения относительно деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии. В частности:

устанавливается ограничение для тех, кто может играть, – повышен возраст от 18 до 21 года. Кто будет играть и сколько ему лет – будет идентифицировать охранник на входе в заведение, требуя паспорт;

за ведение игорного бизнеса без лицензии уголовная ответственность (штраф от 170 до 680 тысяч гривен, за повторное нарушение от 680 до 850 000 гривен) или лишения свободы;

работникам правоохранительных органов за бездействие или "крышевание" игорного бизнеса – от 6 до 8 лет лишения свободы;

штрафы за ряд нарушений организаторов, например, допуск к игре лиц моложе 21 года, – штраф около 2 млн 360 тысяч гривен, а за повторное нарушение – аннулирование лицензии;

увеличивается круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении для члена семьи.

Какие поправки внесены после первого чтения:

обязательная компенсация семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша

увеличена в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино,

система мониторинга игровых автоматов как отдельная составляющая системы онлайн-мониторинга;

возвращен термин "безупречная деловая репутация".

В "Слуге народа" привели такой перечень положительных изменений, которые, как ожидается, даст закон:

количество игровых залов и автоматов уменьшиться примерно в 20 раз;

стимулироваться развитие гостиничной инфраструктуры, ведь новые гостиницы будут иметь преимущества – владельцы получают бесплатную лицензию;

получим дополнительные деньги на медицину, спорт, образование, культуру – около 4 миллиардов гривен в год;

с рынка уйдут откровенно уголовные и "серые" элементы, зато смогут прийти иностранцы – как игроки, так и операторы.

Освободили от налогов

Среди прочих правок депутаты приняли норму, которая предусматривает нулевые налоги на ближайшие два года после легализации казино. Как выяснил OBOZREVATEL, такие правки разработал одиозный российский бизнесмен Борис Баум, а их пролоббировали преданные президенту Украины Владимиру Зеленскому люди – Кирилл Тимошенко и Давид Арахамия.

Согласно закону, начало лицензирования участников игорного рынка начинается без механизмов их фискального контроля. Новый же законопроект даже в случае запуска государственного мониторинга позволит операторам самим регулировать размер прибыли, которую они будут показывать.

Лоббисты закона ранее заявляли, что его принятие может дать бюджету порядка 7 млрд гривен. В статье указано, что, скорей всего, в неполучении бюджетом указанных 7 млрд грн в год, Тимошенко, Арахамия и Баум "переведут стрелки" на Зеленского.

Как украинцы отреагировали на закон

Ярослав Железняк, депутат от фракции "Голос": "Закон об игорном бизнесе принято 248 "за". Голос, как и обещали, не голосовал, потому что эта редакция делает игорный бизнес доступным каждому, а не только состоятельным гражданам. Впрочем, мне удалось отстоять наши правки, которые убирают игровые автоматы с улиц города возле школ и заставляют заведения возвращать 10-кратную компенсацию проигрыша семьям, если незаконно пустили зарегистрированного зависимым игрока".

Facebook Ярослава Железняка

Марьян Заблоцкий, депутат "Слуги народа"

"Мы приняли в целом закон об азартных играх. Но радоваться рано. Он не будет работать без изменений в Налоговый Кодекс. Самая большая проблема – освобождение выигрышей от налогообложения. Сейчас любая выплата игроку облагается по ставке НДФЛ 18% плюс военный сбор 1,5 %. Представьте, что вы в матче Барселона - Динамо поставили 1,000 грн на победу Барселоны с коэффициентом 1,05 (простите фаны Динамо за реалистичный пример). Барселона выиграет, и вам к выплате от букмекера 1050 грн. Но Налоговый Кодекс говорит, что вам выплатят 845 грн, потому что снимут налоги. Такая же логика будет в казино, лотереях, игровых автоматах и т.п. Такого нет ни в одной стране. Выигрыши либо не облагаются вообще, или по крайней мере к какой-то суммы. Плюс в Налоговом Кодексе уже есть ставки налогообложения казино, букмекеров, залов игровых автоматов. Они не очень королюють с теми высокими платами за лицензию, мы ввели в законе. Все эти налогообложения казино и выплат игрокам были приняты еще в 2016 году. Тогда тоже хотели лега лизировать азартные игры. Но успели принять изменения только в Налоговый Кодекс, но не основной закон. Мы пока наоборот: основной закон приняли Налоговый Колекс не тронули даже в первом чтении. Кстати, этот бред о налогообложении выплат игрокам ввели специально чтобы даже лотерейный рынок загнать в тень. Теперь без отмены этой нормы не заработает. Думаю, что изменения в Налоговый Кодекс примем полностью уже осенью. Но это будет еще целая отдельная битва".

TelegramМарьяна Заблоцкого

Алексей Гончаренко, депутат фракции "Европейская солидарность"

"Только что Рада поддержала законопроект об азартных играх. Это ненужная и ужасная идея, которая призвана лишь для того, чтобы забирать деньги у бедной части населения. Нам обещали Лас-Вегас, но мы получим казино в каждом подземном переходе. И там не будут инвестиции и иностранцев, которые будут приезжать. Деньги будут проигрывать те, у кого их и так нет. Ломбарды, автоматы и микрокредиты – три кита экономической политики Зеленского. Сейчас всем нам надо думать не о игровые автоматы, а о автоматы для наших военных".

Telegram Алексея Гончаренко

Игорь Мосийчук, экс-нардеп:

"Слуги лудомании! Игорка их все! Проиграем Украины еще раз! Сделаем бедных еще беднее а богатых еще богаче! Все самоубийства, кражи, грабежи и убийства которые будут предприняты зависимыми от игры (лудомании) будут на совести каждого из тех, кто проголосовал за легализацию игорного чумы!"

Telegram Игоря Мосийчука

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили освободить от налогов игорные заведения. Такую инициативу выдвинул комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Норма предусматривает нулевые налоги на ближайшие два года после легализации казино.