'Слуга народа' легализовала казино в Украине

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.

Законопроект №2285-д во вторник, 14 июля, поддержали 248 народных депутатов, из них 224 голосов дала фракция "Слуга народа" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы). После первого чтения в январе к документу было подано 3500 поправок.

Инициатор законопроекта – депутат от "Слуги народа" Олег Марусяк.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Результаты голосования по фракциям Телеканал "Рада"

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О чем говорится в законопроекте

Законопроект №2285-д вводит нормы о рекламе азартных игр, уголовную ответственность за проведение азартных игр без лицензии, ограничения на расположение игорных заведений на улицах. Таким образом, залы игровых автоматов будут только в отелях категории 3, 4, 5 звезд.

Документ предусматривает комплексное регулирование рынка азартных игр, в частности, вводится:

система лицензирования деятельности в сфере азартных игр;

размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса;

жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Законодательная инициатива предлагает штрафовать от 100 до 200 необлагаемых минимумов за принятие ставок от лица, не достигшего 18 лет.

Также закон предусматривает создание реестра лиц, которым ограничены доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх – это так называемый "реестр лудоманов" (людей с зависимостью от азартных игр).

Одновременно с этим создаются ограничения относительно деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии. В частности:

участие в организованной без лицензии азартной игре влечет наложение штрафа в размере от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан;

организация и проведение азартных игр без лицензии наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений;

те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за соответствующее преступление, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений;

предусматривается наказание для работников правоохранительных органов в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет за бездействие относительно незаконных азартных игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили освободить от налогов игорные заведения. Такую инициативу выдвинул комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Норма предусматривает нулевые налоги на ближайшие два года после легализации казино.