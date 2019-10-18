"Слуга народа" хочет отменить военный сбор: на сколько увеличатся зарплаты украинцев

Если в Украине отменят военный сбор, средний размер зарплат увеличится примерно на 160-200 грн. При этом в бюджет ежегодно не будут попадать около 20 млрд грн.

Об этом свидетельствуют расчеты, сделанные OBOZREVATEL после того, как нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский внес два законопроекта об отмене налога "на войну". По его мнению, военный сбор фактически повторяет фискальные функции налога на доходы физических лиц. А это уменьшает конкурентоспособность отечественных предприятий и подталкивает работодателей выдавать зарплату "в конвертах".

В партии власти считают, что экономика Украины растет и налог можно убрать. Если законопроект примут, военный сбор будет отменен с 1 января 2020 года.

В предыдущие годы украинцы заплатили военного сбора:

2018 год – 18 млрд 723 млн грн;

2017 год – 15 млрд 67 млн грн;

2016 год – 11 млрд 457 млн грн;

2015 год – 9 млрд 153 млн грн;

2014 год – 2 млрд 523 млн грн.

В 2019-м, с учетом роста заработных плат, украинцы заплатят около 20 млрд грн военного сбора. Платить должны со всех зарплат и заработков (1,5%). Для примера, при официальной выплате в 20 тыс. грн ежемесячно придется отдавать 300 грн. А со средней зарплаты (чуть больше 10 тыс. грн) – около 160 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Владимира Зеленского заговорила о возможной отмене военного сбора. Если это произойдет, в карманах украинцев каждый год будет оставаться порядка 20 млрд грн.

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут. В результате средняя зарплата может увеличиться примерно на 150 грн.

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