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9 ноября • обновлено в 20:41
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"Слуга народа" готовит революцию для "евроблях": новшества законопроекта

1.5т Читать материал на украинском

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта № 2342 и 2345, авторства нардепа от “Слуги” Алексея Ковалева. Документ кардинально изменит правила для "евробляхеров".

Так, как говорится в материале OBOZREVATEL, идеи включают в себя: в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу законопроекта не учитывать возрастной коэффициент при расчете акцизного сбора. Также:

  • не учитывать экологический стандарт (Евро-5);

  • приостановить действия повышающих коэффициентов к ставкам акциза (для авто возрастом 5-8 лет – коэффициента 40, старше 8 лет – 50);

  • с 1 января 2021 года исключение из перечня подакцизных товаров легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортных средств для перевозки грузов.

В Украине могут существенно снизить налог на "евробляхи"

В Украине могут существенно снизить налог на "евробляхи"

politeka.net

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Автоюрист Денис Кониушко считает, что такой формат заигрывания с евробляхерами несправедливый. Принятые законы прошлым парламентом действуют около года, многие владельцы авто заплатили еще по старым расценкам.

Как рассказывал OBOZREVATEL:

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Тег
налоги
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