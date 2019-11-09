"Слуга народа" готовит революцию для "евроблях": новшества законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта № 2342 и 2345, авторства нардепа от “Слуги” Алексея Ковалева. Документ кардинально изменит правила для "евробляхеров".
Так, как говорится в материале OBOZREVATEL, идеи включают в себя: в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу законопроекта не учитывать возрастной коэффициент при расчете акцизного сбора. Также:
не учитывать экологический стандарт (Евро-5);
приостановить действия повышающих коэффициентов к ставкам акциза (для авто возрастом 5-8 лет – коэффициента 40, старше 8 лет – 50);
с 1 января 2021 года исключение из перечня подакцизных товаров легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортных средств для перевозки грузов.
В Украине могут существенно снизить налог на "евробляхи"
politeka.net
Автоюрист Денис Кониушко считает, что такой формат заигрывания с евробляхерами несправедливый. Принятые законы прошлым парламентом действуют около года, многие владельцы авто заплатили еще по старым расценкам.
Как рассказывал OBOZREVATEL:
Налоги на "евробляхи" предложили отменить, равно как и ослабить учет возраста транспортного средства, который влияет на сумму акцизного сбора.
В Кабинете министров пошли навстречу владельцам авто на иностранной регистрации и решили их не штрафовать.
Стало известно, сколько составлено протоколов с начала действия штрафов за "евробляхи".
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