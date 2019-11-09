"Слуга народа" готовит революцию для "евроблях": новшества законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта № 2342 и 2345, авторства нардепа от “Слуги” Алексея Ковалева. Документ кардинально изменит правила для "евробляхеров".

Так, как говорится в материале OBOZREVATEL, идеи включают в себя: в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу законопроекта не учитывать возрастной коэффициент при расчете акцизного сбора. Также:

не учитывать экологический стандарт (Евро-5);

приостановить действия повышающих коэффициентов к ставкам акциза (для авто возрастом 5-8 лет – коэффициента 40, старше 8 лет – 50);

с 1 января 2021 года исключение из перечня подакцизных товаров легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортных средств для перевозки грузов.

В Украине могут существенно снизить налог на "евробляхи" politeka.net

Автоюрист Денис Кониушко считает, что такой формат заигрывания с евробляхерами несправедливый. Принятые законы прошлым парламентом действуют около года, многие владельцы авто заплатили еще по старым расценкам.

Как рассказывал OBOZREVATEL:

Налоги на "евробляхи" предложили отменить, равно как и ослабить учет возраста транспортного средства, который влияет на сумму акцизного сбора.

В Кабинете министров пошли навстречу владельцам авто на иностранной регистрации и решили их не штрафовать.

Стало известно, сколько составлено протоколов с начала действия штрафов за "евробляхи".

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