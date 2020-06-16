Нардеп Юрчишин сказал, как 'Слуга народа' собралась вернуть в Крым воду

Депутаты "Слуги народа" исключили из списка предприятий, которые не подлежат приватизации, две компании, которые занимаются поставками воды в Крым.

Речь идет об Управлении Северо-Крымского канала и Управлении Главного Каховского магистрального канала, которые раньше упоминались в законопроекте №2831-1 авторства президентской фракции. Об этом заявил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин агентству "Интерфакс-Украина".

"Сегодня на комитете по вопросам антикоррупционной политики будет попытка вернуть украинскую воду в Крым, чтобы обеспечивать потребности оккупантов. В законопроекте №2831-1 авторства "Слуги народа" из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исчезли Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала. Это два государственных предприятия, ключевой задачей которых является обеспечивать Крым украинской водой", – рассказал Юрчишин.

По его мнению, действия "слуг народа" – это попытка найти механизм возобновления поставок воды в Крым.

"Странным образом в законопроекте, который инициировали депутаты большинства, исчезает запрет на приватизацию государственных предприятий, которые обеспечивают работу крымских каналов. Что это? Очередное проявление непрофессионализма или реализация российских планов?" – задал вопрос нардеп.

О схеме уже предупреждали

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Хлань заявил, что власть Украины может скрыто готовиться к началу подачи воды в аннексированный Россией Крым.

По его данным, Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы планируют передать в управление акционерной компании "Воды Таврии", чтобы скрыто приватизировать. А та уже как частная структура через фирмы-прокладки теоретически сможет договариваться о продаже воды оккупантам.

Ранее народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым. Имея в виду полуостров, Аристов сказал о продаже "в Россию".