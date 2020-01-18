Слово за Киевом: МВФ поставил Украине условия по новой программе

В МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.

Об этом в пятницу, 17 января, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Укрінформ". Напомним, среди требований МВФ – запрет на возвращение банков бывшим владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

"Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне, которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего Исполнительного совета", – отметила глава Фонда.

Сотрудничество с МВФ

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины.

В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

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