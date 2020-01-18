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18 января • обновлено в 13:28
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/ Рынки и компании

Слово за Киевом: МВФ поставил Украине условия по новой программе

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В МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.

Об этом в пятницу, 17 января, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Укрінформ". Напомним, среди требований МВФ – запрет на возвращение банков бывшим владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

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"Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне, которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего Исполнительного совета", – отметила глава Фонда.

Сотрудничество с МВФ

Сотрудничество с МВФ

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

  • В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины.

  • В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
кредитование Украины
Место
Украина
Теги
кредит транш МВФ
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Главное землицу продайте и будет кеш на кармане у властьимущих, а нерабы за пайку пусть пашут - вот она мечта сведомого быдла!
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
ну шо селяне, помог вам фесьмирсвами ? до последней нитки хутор обдерут ! слава украини !
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Главное условие МВФ - это продажа земли ... с этим в принципе все согласны (иначе долги не отдать) прения проходят только по одному вопросу украинцы хотят продать землю с крепостными , а запад говорит что там украинцы ненужны у де высочайшие технологии где скоту не место ....
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