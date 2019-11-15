Главная Новости
15 ноября • обновлено в 14:37
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Сотрудники "Укрзалізниці" пытались заработать на биткоинах и прогорели: как "слили" миллион

Читать материал на украинском

"Укрзалізниця" попала в очередной скандал – сотрудников Львовской железной дороги поймали на майнинге криптовалюты. Добывая биткоины, они сожгли электроэнергии на 1 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ". "Некоторые сообразительные должностные лица подразделения Львовской железной дороги на пути диджитализации не теряли времени, но немного перестарались", – пошутили на странице компании в Facebook.

Новости
Силовики вскрыли хищения на 50 млн в "Укрзалізниці"

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлено более 100 единиц компьютерного оборудования, которые осуществляли генерирования биткоинов. Эта техника была подключена к электросети "Укрзалізниці". Ориентировочная сумма убытков с начала года – 1 млн грн", – сказал директор департамента экономической и информационной безопасности "УЗ" Олег Назарук.

"Ферма", на которой железнодорожники добывали биткоины

"Ферма", на которой железнодорожники добывали биткоины

"Укрзалізниця"

"Ферма", на которой железнодорожники добывали биткоины

"Ферма", на которой железнодорожники добывали биткоины

"Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" добывали биткоины

В "Укрзалізниці" добывали биткоины

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины в ближайшее время может отправить в отставку руководителя "Укрзалізниці" Евгения Кравцова. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в компании "абсолютно дикая" коррупция.

"Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме ""Укрзалізниця"" на OBOZREVATEL.

Темы
"Укрзалізниця" Скандал вокруг "Укрзалізниці" Криптовалюты
Место
Украина
Теги
криптовалюта биткоин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги