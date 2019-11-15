Сотрудники "Укрзалізниці" пытались заработать на биткоинах и прогорели: как "слили" миллион

"Укрзалізниця" попала в очередной скандал – сотрудников Львовской железной дороги поймали на майнинге криптовалюты. Добывая биткоины, они сожгли электроэнергии на 1 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ". "Некоторые сообразительные должностные лица подразделения Львовской железной дороги на пути диджитализации не теряли времени, но немного перестарались", – пошутили на странице компании в Facebook.

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлено более 100 единиц компьютерного оборудования, которые осуществляли генерирования биткоинов. Эта техника была подключена к электросети "Укрзалізниці". Ориентировочная сумма убытков с начала года – 1 млн грн", – сказал директор департамента экономической и информационной безопасности "УЗ" Олег Назарук.

"Ферма", на которой железнодорожники добывали биткоины "Укрзалізниця"

"Ферма", на которой железнодорожники добывали биткоины "Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" добывали биткоины

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины в ближайшее время может отправить в отставку руководителя "Укрзалізниці" Евгения Кравцова. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в компании "абсолютно дикая" коррупция.

"Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

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