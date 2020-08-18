"След Азарова", особняк на берегу и экс-глава "Нафтогаза": кого прокуратура Киева пытается выселить с Труханова острова

В Киеве прокуратура пытается забрать землю на Трухановом острове, которую местная власть передала в аренду на 10 лет фирме "Мир природы". Эта же компания уже владеет на указанном участке огромным особняком. Связаны с фирмой бывший глава "Нафтогаза" , заместитель сбежавшего из Украины Николая Азарова, а также экс-нардеп Олег Немировский.

Подробнее о том, как и кому землю на Трухановом острове передали в аренду, читайте в материале OBOZREVATEL.

У кого прокуратура хочет забрать участок на острове

Несколько дней назад прокуратура Киева заявила, что через суд пытается заставить местную власть отменить решение о передачи земельного участка на острове Труханов в аренду некой компании. Причина: силовики уверены, что землю передают не для рекреационных целей, доступ простых горожан ограничат, а землю будут использовать в собственных целях. Тем более на ней уже успели построить шикарный особняк.

"По закону, земельные участки в границах прибрежных защитных полос могут передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоему", – пояснили в пресс-службе ведомства. При этом сотрудники прокуратуры не стали называть ни компанию, которая получила участок в аренду, ни адрес или кадастровый номер. Единственное – показали землю на карте.

Этот участок, по мнению прокуратуры, сдали в аренду незаконно gp.gov.ua

OBOZREVATEL изучил кадастровую карту Киева и выяснил, что речь идет об участке №8000000000:66:438:0053.

Земельный участок на Кадастровой карте Киева e.land.gov.ua

Еще в феврале Киевский городской совет принял решение передать этот участок фирме "Мир природы".

В сентябре же прокуратура через суд попытается отменить указанное решение. "Мир природы" в указанном деле является одним из ответчиков.

Прокуратура в сентябре попытается отменить решение местной власти Youcontrol

"Мир природы" еще 16 лет назад основала некая Наталья Волуйко вместе со "Строительным Союзом". Последний принадлежал ей совместно с Мариной Ленинг, супругой Вадима Копылова (был председателем правления "Нафтогаза" и заместителем сбежавшего из Украины Николая Азарова, когда тот занимал должность министра финансов).

Сейчас "Мир природы" официально принадлежит бывшему нардепу Олегу Немировскому. Что интересно, вероятный брат бывшего политика Игорь Немировский прописан вместе с Натальей Волуйко по одному адресу (улица Воздвиженская, дом 31А). Можно предположить, что два политика, Немировский и Копылов, оформили "Мир природы" через приближенных к себе женщин. Позже предприятие переоформили на самого Немировского.

Почему передача земли спорна

Трехэтажный особняк, как видно на опубликованной прокуратурой фотографии, огражден забором. Рядом находится зона для барбекю, гаражи на целый автопарк. Есть и собственный выход к воде. Вся эта роскошь находится на участке площадью 0,58 га.

На участке находится особняк gp.gov.ua

Официально это помещение "нежилое", при этом площадь недвижимости составляет 910 кв.м и на склад дом вовсе не похож. Юрист Александр Плахотник в комментарии OBOZREVATEL пояснил: договор аренды можно легко расторгнуть, если будут нарушены правила использования участка. И нарушением может быть, например, ограничение доступа к территории.

"Это береговая территория, она не может застраиваться таким образом и не может быть ограничена. К берегу могут иметь доступ все желающие. Почему местная власть приняла решение передать участок компании, зная, что ее эксплуатируют как территорию личного имения, хороший вопрос. И в этом вопросе также должна разобраться прокуратура", – добавляет Плахотник.