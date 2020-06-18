SkyUp прекратила в Украине продажу билетов на большинство рейсов до 15 июля

Авиакомпания SkyUp Airlines закрыла продажу билетов по большинству международных направлений до 15 июля.

Об этом со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика пишет "Интерфакс-Украина". Представители лоукостера объясняют, что со стороны Греции и стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины.

"В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно", – говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что соответствующая информация может меняться в любое время, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Пассажирам отмененных рейсов в SkyUp предложили бесплатную замену даты билета независимо от правил тарифа, а также возврат средств, согласно им, и промокод на 120% от суммы бронирования.

Авиаперевозчик отмечает, что информирует пассажиров об отмене рейсов путем смс и e- mail-сообщений.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания-лоукостер Wizz Air объявила, что с 17 июня возобновила работу своей базы в аэропорту "Киев" ("Жуляны") и перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.