SkyUp прекратила в Украине продажу билетов на большинство рейсов до 15 июля
SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля
Авиакомпания SkyUp Airlines закрыла продажу билетов по большинству международных направлений до 15 июля.
Об этом со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика пишет "Интерфакс-Украина". Представители лоукостера объясняют, что со стороны Греции и стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины.
"В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно", – говорится в сообщении.
В авиакомпании уточнили, что соответствующая информация может меняться в любое время, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.
Пассажирам отмененных рейсов в SkyUp предложили бесплатную замену даты билета независимо от правил тарифа, а также возврат средств, согласно им, и промокод на 120% от суммы бронирования.
Авиаперевозчик отмечает, что информирует пассажиров об отмене рейсов путем смс и e- mail-сообщений.
Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания-лоукостер Wizz Air объявила, что с 17 июня возобновила работу своей базы в аэропорту "Киев" ("Жуляны") и перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.