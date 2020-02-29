Сколько стоят американские Javelin для Украины: Пентагон назвал цифру

Министерство обороны США подписало контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран. Его стоимость – $18,1 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. Контракт получила компания Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV. Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 25 июня 2020 года.

Javelin censor.net.ua

Комплексы могут получить следующие страны: Австралия, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Индонезия, Ирландия, Иордания, Литва, Турция, Украина и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.

Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

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