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29 февраля • обновлено в 16:29
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/ Рынки и компании

Сколько стоят американские Javelin для Украины: Пентагон назвал цифру

5.2т
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Министерство обороны США подписало контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран. Его стоимость – $18,1 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона. Контракт получила компания Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV. Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 25 июня 2020 года.

Javelin

Javelin

censor.net.ua

Комплексы могут получить следующие страны: Австралия, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Индонезия, Ирландия, Иордания, Литва, Турция, Украина и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.

Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

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Тема
Военная помощь Украине
Место
Украина
Тег
война
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!!! Alexx
!!! Alexx
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0
2
Kom AV
Kom AV
Эка как, судя по сумме на целых сто комплектов денег нашли. Интересно, а распоряжаться вы ими по своему разумению сможете? Просто предыдущие ещё баденовские поставки у вас на уже складах, но ими вы можете воспользоваться только с разрешения аж целой администрации США, по другому ни-ни. Хранить можете, что бы душу грели, а воспользоваться нет...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну всё, пэрэмога.
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4
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