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4 ноября • обновлено в 15:32
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Сколько получил бюджет от растаможки евроблях: названы впечатляющие цифры

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Владельцы "евроблях" с января по конец октября 2019 года заплатили в бюджет Украины 7,1 млрд гривен. А с начала растаможки – почти 8 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, опубликованные на ее сайте. В том числе при растаможке авто на иностранной регистрации их владельцы заплатили НДС на сумму 2,362 млрд гривен, акциза – 4,051 млрд гривен. Еще 704,9 млн гривен поступило в виде пошлины на транспортные средства.

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Многократно перевыполнили: владельцы "евроблях" рекордно пополнили бюджет

В декабре 2018 года, когда власть разрешила растаможку "евроблях", их хозяева заплатили 861,5 млн гривен. В общей сложности с начала легализации этих автомобилей в бюджет поступило 7,979 млрд гривен.

"Евробляхи" в Украине

"Евробляхи" в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

  • В Кабмине до конца 2019 года намерены упростить порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации с учетом предложений "евробляхеров".

  • В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") составлены сотни протоколов.

  • 2 октября Кабмин объявил, что владельцев авто на иностранной регистрации не будут штрафовать.

  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев предложил освободить от акцизного налога легковые автомобили и кузова к ним, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы, а также мотоциклы и мопеды.

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Темы
растаможивание авто Авто на еврономерах
Место
Украина
Теги
налоги б/у автомобиль
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