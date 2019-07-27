Без больничных, отпусков и налогов: как наживается Glovo в Украине

В Украине за короткое время служба доставки Glovo открыла филиалы в целом ряде крупных городов.

Менеджеры строят планы о захвате еще одного рынка, в то время как курьеры возмущаются из-за плохих условий труда и снижения зарплат.

OBOZREVATEL разобрался, против чего протестовали украинцы и сколько зарабатывают курьеры.

Работа "по желанию": курьеры вне закона

Десятки сотрудников Glovo в Украине вышли на акцию протестов. Последовав примеру коллег из ЕС, они потребовали справедливых зарплат. Мол, с 20 июля действует новая система начисления бонусов, получить "старую" зарплату стало сложнее.

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В Glovo на акцию ответили с коммерческой точки зрения. Мол, если не нравится, в любой момент можно отказаться от работы, а обо всех изменениях сотрудников предупреждали заранее.

Хотя, справедливости ради, назвать курьеров сотрудниками Glovo сложно. По факту, украинец всего лишь скачал приложение, прошел тренинг и согласился с условиями сотрудничества. На постоянную работу никто не оформляет, больничные, отпуска, травмы – не компенсирует.

Glovo в Украине

Чтобы ресторану организовать собственную службу доставки, придется нанимать несколько курьеров. А еще компенсировать расходы на бензин, амортизацию авто (если работает на собственном), платить за отпуск, больничные. Даже при зарплате в 15 тыс. грн "чистыми", расходы предприятия только на оплату труда составят 21,2 тыс. Если работает, к примеру, три курьера – это уже 62,4 тыс. грн. А еще бензин. В таком случае ресторану рентабельно содержать свою доставку только при условии, что работает сеть заведений и есть десятки, сотни заказов на доставку.

Glovo же своих сотрудников не оформляет, налоги за них не платит, с ресторанов и кафе берет до 30% за доставку их блюд, а еще взимают плату с клиентов. В среднем за доставку придется заплатить 30 грн. А если хотите получить товар из супермаркета или аптеки (а они Glovo ничего не платят) придется отдать 60 грн.

К примеру, если сделать заказ в ресторане на 600 грн, клиенту придется заплатить примерно 630 грн, Glovo получит 210 грн, а курьеру отдаст примерно 45 грн (при расстоянии в 5 км от ресторана до клиента). В Киеве при работе в 8 часов за день сервис обещает свои курьерам заработок около 18 тыс. грн.

Правда, все зависит от выбранного транспорта. С машиной "чистой" прибыли останется меньше, так как за бензин придется платить самостоятельно. Пешие курьеры могут взять меньше заказов и в основном пользуются спросом зимой, а вот велосипедисты – оптимальный вариант. Они берут только ближайшие заказы, не платят за бензин и имеют больше шансов для заработка. Правда, по 8 часов в день проводить на велосипеде – работа не из легких. А если попасть под машину, упасть и сломать ногу – Glovo не обязано ничего компенсировать.

Бонусы выплачивают сверх ставки за отработанные часы. Отработал 35 часов – получил несколько тысяч сверх прибыли. Также некоторые клиенты могут оставлять чаевые, правда, последнее – практика не особо распространенная.

Glovo

HR-эксперт Александр Белоус поясняет: подобный сервис – скорее возможность дополнительного заработка. Без официального трудоустройства, гарантий заработка, компенсаций и какого-либо карьерного роста.

"Службы такси, службы доставки – это относительно новые явления на рынке труда. Сервис постепенно будет преобразовываться, компаниям легче иметь службу такси на аутсорсе, чем содержать своих водителей и авто. Легче нанять службы доставки или клининговую компанию, чем иметь в штате уборщицу и курьера. Таковы реалии рынка. Другой вопрос, насколько наше законодательство соответствует новым явлением. Трудовой кодекс устарел, конечно, нужно иметь хоть какие-то гарантии, платить налоги. Это часть общественного договора", – прогнозирует аналитик.

Протесты по всему миру

Периодически на акции протеста выходят сотрудники Glovo по всему миру. Везде требования одни и те же – медицинская страховка, гарантии труда. К примеру, в мае в Барселоне десятки сотрудников компании вышли под офис после того, как их коллега погиб в ДТП.

В Glovo, как пишут местные СМИ, согласились на компенсацию семье. Но о том, чтобы предоставлять сотрудникам медицинскую страховку или официально трудоустраивать их, согласно местному законодательству о труде, речь не идет.

Кстати, в Украине служба доставки развивается быстрее, чем в большинстве других европейских стран. Сотрудник Glovo Ярослав рассказал OBOZREVATEL – за несколько месяцев работы обещанные в сети 20 тыс. грн ему заработать так и не удалось. Однако, на 15-18 тысяч вполне можно "накатать".

"Провели тренинг, зарегистрировался. Оператор подсказывает, если не туда еду. Первый день очень тяжело. Второй день еще хуже, потом – жить можно. Все равно это ненадолго. Август – последний месяц. Потом буду менять работу. Летом еще реально кататься на велосипеде, а зимой ходить по морозу – извращение. На машине еще куда не шло. Но тут вопрос: на такси можно заработать в два-три раза больше, зачем водителю Glovo? О протестах слышал что-то, но даже не думал куда-то приходить. Это временная работа, не то, чем хочется постоянно заниматься", – рассказывает Ярослав.

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