Сколько будет стоить газ для потребителей в декабре: обнародованы цены

Большинство газопоставщиков в Украине опубликовало цены на газ для бытовых клиентов на декабрь. Значительная часть поставщиков газа оставили цены голубого топлива на последний месяц года неизменными.

По данным ресурса, "ГазПравда" разница же между самой высокой и самой низкой составляет 2,74 грн. Соответственно самый дешевый газ в декабре будет у ГК Megawatt – 6,22 грн/куб, а самый дорогой – в ООО "Запорожгазсбыт" – 8,96 грн/куб.

На уровне ноября осталась цена на голубое топливо у ГК "Нафтогаз Украины". Как говорится на официальном сайте компании, сохранить ее неизменной удалось благодаря тому, что оптовая цена голубого топлива не изменилась.

Так, в рамках тарифного плана "Месячный" кубометр природного газа будет стоить 6,33 грн с НДС (без учета стоимости распределения). Для тех, кто захочет подключить тарифный план "Годовой" в декабре, можно будет зафиксировать цену на уровне 6,45 грн/кубометр с НДС (без учета стоимости распределения).

Тарифные планы на газ от ГК "Нафтогаз Украины" действуют только для клиентов компании. Сейчас их количество уже превышает 300 тыс, что составляет примерно 2,5% от общего количества потребителей газа на украинском рынке.

В то же время подключиться к тарифным планам от ГК "Нафтогаз Украины" могут все желающие. Для этого необходимо стать клиентом компании. Сделать это можно онлайн – через сайт gas.ua и сайт Приват24.