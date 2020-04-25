Сколько будет стоить доллар в Украине: аналитики озвучили прогнозы

В Украине курс доллара после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% будет торговаться около отметки в 27 грн/$.

Об этом говорится в материалеOBOZREVATEL. Несмотря на то, что низкая учетная ставка приводит к падению ставок облигаций внутреннего гозсайма, такую политику НБУ участники валютного рынка приветствуют.

"Курс гривни в пятницу, 24 апреля, торгуется на уровне 27,05 грн за доллар. Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10 до 8% годовых. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов уже в текущем квартале", – напоминает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Вероятно, в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Примерно такие же оценки озвучивает и коллега Шевчишина – руководитель отдела аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Он считает, что курс в ближайшую неделю будет колебаться около отметки в 27,1 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках – около 26,9/27,2 грн", – прогнозирует Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.