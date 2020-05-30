Сколько будет стоить доллар после выходных: НБУ опубликовал новый курс

В Украине официальный курс доллара с 29 мая по 1 июня снизится с 26,9 до 26,86 грн/$.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом валюта продолжит торговаться ниже психологической отметки в 27 грн/$. Стоит отметить, что НБУ публикует справочный (усредненный по всем сделкам) курс, в то время как стоимость наличного доллара в банках и обменниках может отличаться.

Отметим, доллар в Украине дешевел несколько недель, а 20 мая тенденция развернулась на 180 градусов: американская валюта поползла вверх. Главная причина – иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".

МВФ до 5 июня предоставит Украине первый транш в $1,9 млрд, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Всего мы получим $5 млрд за несколько лет, отдавать будем в течение пяти лет и ежегодно придется переплачивать 2,6%. Как только мы получим кредит, настроения участников рынка изменится. В ожидании ревальвации американскую валюту будут продавать активнее, это может позволить временно улучшить динамику.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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