Все проверят сканерами: в Украине ужесточат правила провоза товаров через границу

На пунктах пропуска украинской таможни до воскресенья, 15 декабря, запустят две сканирующие системы, которые будут выявлять контрабанду.

А до конца 2019 года должны заработать еще 5 таких систем. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook. Он рассказал, какие изменения происходят в таможенной системе.

"Сегодня презентовали "Новую таможню". Это не просто смена названий. Это уничтожение старого коррупционного "органа", о котором в стране ходили легенды! Предупреждаю взяточников и контрабандистов, которые зарабатывали состояния на таможне, а по сути зарабатывали их на украинцах: мы это прекращаем", – заявил Гончарук.

По его словам, до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой. А до конца года должны заработать еще 5.

Речь идет о стационарных сканерах, которые будут проверять крупногабаритные грузы. Их планировали установить на ключевых, наиболее загруженных пунктах пропуска (в основном, на западной границе), где возят больше всего контрабанды.

Сканеры контрабанды

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

До конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.

Министерство финансов утвердило структуру аппарата новой таможни и штатное расписание.

В воскресенье, 8 декабря, в Украине официально заработала новая Государственная таможенная служба.

Кабинет министров Украины поддержал порядок проведения электронных аукционов для конфискованных таможней товаров.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!