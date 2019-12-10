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10 декабря • обновлено в 18:10
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/ Рынки и компании

Все проверят сканерами: в Украине ужесточат правила провоза товаров через границу

1.7т
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На пунктах пропуска украинской таможни до воскресенья, 15 декабря, запустят две сканирующие системы, которые будут выявлять контрабанду.

А до конца 2019 года должны заработать еще 5 таких систем. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook. Он рассказал, какие изменения происходят в таможенной системе.

"Сегодня презентовали "Новую таможню". Это не просто смена названий. Это уничтожение старого коррупционного "органа", о котором в стране ходили легенды! Предупреждаю взяточников и контрабандистов, которые зарабатывали состояния на таможне, а по сути зарабатывали их на украинцах: мы это прекращаем", – заявил Гончарук.

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По его словам, до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой. А до конца года должны заработать еще 5.

Речь идет о стационарных сканерах, которые будут проверять крупногабаритные грузы. Их планировали установить на ключевых, наиболее загруженных пунктах пропуска (в основном, на западной границе), где возят больше всего контрабанды.

Сканеры контрабанды

Сканеры контрабанды

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Украинская таможня Реформы в Украине Контрабанда в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
контрабанда Государственная таможенная служба Украины
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Тарас Бор
Тарас Бор
Да-да, канешна мы верим."Теоретики"-соросята врать не могут.
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