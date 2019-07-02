Скандальный кандидат от "Слуги народа": живет в Австрии и ведет бизнес с другом Путина

Кандидат в депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрей Холодов (№22), по информации СМИ, уже длительное время не проживает на территории Украины.

Нарушая закон, партия пропустила скандального кандидата в список, а пограничники игнорируют запросы от журналистов о том, сколько времени кандидат провел за границей.

Журналист и адвокат Алексей Шевчук обрался в Государственную пограничную службу с просьбой разъяснить, находился ли Холодов за границей более 180 дней за год или же дольше трех месяцев подряд.

Дело в том, что по закону баллотироваться в народные депутаты могут те украинцы, которые постоянно проживают на территории страны. В случае же с Холодовом, согласно информации из многочисленных несвязанных между собой источников, будущий депутат предпочитает жить в Австрии.

Андрей Холодов Багнет

Так, по информации СМИ, Андрей Холодов постоянно проживает в одном из элитных районов Вены. Более того, как выяснил OBOZREVATEL, согласно данным местной Торгово-промышленной палаты, на его супругу в этом городе зарегистрирована компания Solomia Trading GmbH. Она находится недалеко от Дома музыки в Вене в одном из дорогих районов.

Однако украинские контролирующие органы указанные факты игнорируют. Более того, пограничники не отвечают на официальные запросы с просьбой ответить: сколько дней в году Холодов находился за границей. В результате представители новой партии, которая вполне скоро может стать правящей, уже с самого начала нарушают основной закон – О выборах народного депутата.

Цепочка номеров и одинаковых адресов связывает бизнес Холодова с партнерами кума президента РФ Виктора Медведчука и его супругой. Одна из компаний принадлежащих кандидату от "Слуги народа" – ООО "Фаворит-М" – зарегистрированна в Киеве, по ул. М. Грушевского, дом 28/2. По этому адресу зарегистрировано еще несколько фирм: ОО "Фуд Арт Груп", "Партнер-Капитал Плюс", "Интертрансгал" и "Джако Технолоджи Украина". Причем при регистрации "Партер-Капитал Плюс" и "Итергатрансгал" указали тот же номер телефона (0442537635), что и в компании "Фуд Арт Групп". Скорее всего, указанные адреса, как и номера телефонов, использовали только при регистрации и для получения писем.

OBOZREVATEL позвонил по номеру, который является контактным сразу в трех компаниях, однако собеседник отказался общаться, а на вопрос, принадлежит ли этот номер офису одной из фирм, повесил трубку. Что интересно, в "Джако Технолоджи Украина" при регистрации указали тот же номер, что и "Укрбудтрестсервис", учредителем которой является Вячеслав Михайлович Черепаня. У него сразу несколько фирм в совместной собственности с женой Медведчука. При этом примечательно, что "Джако Технолоджи Украина" зарегистрирована в Киеве, а "Укрбудтрестсервис" – в Вышгороде.

В СМИ Холодова окрестили "королем табачных киосков". По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Также, по информации журналистов, член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон" в 2012 году.

Бизнес-партнер Холодова Леся Васильевна Васильченко является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

В проходную часть списка "Слуга народа" взяла не просто одиозного предпринимателя, которого связывают с табачными киосками, бизнесом "друга Путина", но и фактически постоянного жителя иностранного государства.

Пропустит ли президентская партия такого кандидата, и будет ли реакция Избирательной комиссии – остается вопросом. Тем временем OBOZREVATEL начал расследование имущества Андрея Холодова за границей, его бизнес-связей и обстоятельств попадания в список партии "Слуги народа". Также мы обращаемся в СБУ, НАБУ, ЦИК и лично к Владимиру Зеленскому и Ивану Баканову с просьбой разобраться, с каким бизнесом связан будущий депутат и легально ли он стал кандидатом.

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