Скандальные застройщики выиграли тендер на 4-м энергоблоке ЧАЭС

Тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС выиграла фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей.

Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на результаты электронных закупок в системе "Прозорро".

Согласно тендеру, до конца 2023 года компания "Укрбудмонтаж" должна демонтировать нестабильные конструкции объекта "Укрытие", которые находятся над блоком №4 под надвинутой на него в ноябре 2016 аркой Нового безопасного конфайнмента (НБК), в части "раннего" демонтажа.

Итоговая цена сделки оказалась на 19% ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,55 млрд грн. Но поскольку проектирование заказывают вместе с работами "под ключ", итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы. Это не позволяет сравнить цены строительных материалов и оборудования с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Ранее государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" публиковало видео, как будет происходить процесс демонтажа (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Издание сообщает, что собственницей "Укрбудмонтажа" является супруга президента компании "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРа" Максима Микитася – Наталья.

"Наші гроші" допускают, что тендер прошел не совсем прозрачно. Так, единственным конкурентом было ООО "ЮТЕМ-Инжиниринг", попросивший за работы 2 млрд 105 млн гривен. При этом "ЮТЕМ-Инжиниринг" тоже связан с семьей Микитасей.

"Эта фирма и корпорация "Укртрансбуд" являются соучредителями ООО "Строительная Компания "Адамант" из состава корпорации "Укрбуд", деятельность которой контролирует Микитась," - сказано в материале.

По данням ресурса, корпорацию "Уктрансбуд" не допустили к аукциону из-за недостатков в документах, а ООО "Менеджмент Энерго" – за отсутствие каких-либо файлов в тендерном предложении. Еще один конкурент - "Киевметрострой" - на день опоздал с обжалованием дискриминационных требований тендера. Речь шла об опыте строительно-монтажных работ по объекту строительства класса последствий СС3 или строительства/реконструкции объектов V категории сложности в условиях действия источников ионизирующего излучения на сумму не менее 20% ожидаемой стоимости (509,48 млн грн.).

Как пишут "Наші гроші", такие ограничения Антимонопольный комитет с довольно высокой вероятностью поручил бы убрать.

Как сообщал OBOZREVATEL, строительная корпорация "Укрбуд" фигурировала во многих скандалах и имеет признаки пирамиды. Массовая застройка происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам.

14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен

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