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Скандальные застройщики выиграли тендер на 4-м энергоблоке ЧАЭС

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Тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС выиграла фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей.

Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на результаты электронных закупок в системе "Прозорро".

Согласно тендеру, до конца 2023 года компания "Укрбудмонтаж" должна демонтировать нестабильные конструкции объекта "Укрытие", которые находятся над блоком №4 под надвинутой на него в ноябре 2016 аркой Нового безопасного конфайнмента (НБК), в части "раннего" демонтажа.

Итоговая цена сделки оказалась на 19% ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,55 млрд грн. Но поскольку проектирование заказывают вместе с работами "под ключ", итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы. Это не позволяет сравнить цены строительных материалов и оборудования с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Ранее государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" публиковало видео, как будет происходить процесс демонтажа (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

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Скандальные застройщики выиграли тендер на 4-м энергоблоке ЧАЭС

Издание сообщает, что собственницей "Укрбудмонтажа" является супруга президента компании "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРа" Максима Микитася – Наталья.

"Наші гроші" допускают, что тендер прошел не совсем прозрачно. Так, единственным конкурентом было ООО "ЮТЕМ-Инжиниринг", попросивший за работы 2 млрд 105 млн гривен. При этом "ЮТЕМ-Инжиниринг" тоже связан с семьей Микитасей.

"Эта фирма и корпорация "Укртрансбуд" являются соучредителями ООО "Строительная Компания "Адамант" из состава корпорации "Укрбуд", деятельность которой контролирует Микитась," - сказано в материале.

По данням ресурса, корпорацию "Уктрансбуд" не допустили к аукциону из-за недостатков в документах, а ООО "Менеджмент Энерго" – за отсутствие каких-либо файлов в тендерном предложении. Еще один конкурент - "Киевметрострой" - на день опоздал с обжалованием дискриминационных требований тендера. Речь шла об опыте строительно-монтажных работ по объекту строительства класса последствий СС3 или строительства/реконструкции объектов V категории сложности в условиях действия источников ионизирующего излучения на сумму не менее 20% ожидаемой стоимости (509,48 млн грн.).

Как пишут "Наші гроші", такие ограничения Антимонопольный комитет с довольно высокой вероятностью поручил бы убрать.

Как сообщал OBOZREVATEL, строительная корпорация "Укрбуд" фигурировала во многих скандалах и имеет признаки пирамиды. Массовая застройка происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам.

14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен

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Тема
Коррупция в зоне отчуждения ЧАЭС
Персона
Максим Микитась
Место
Украина
Тег
Чернобыльская АЭС
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